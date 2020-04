von Rolf Hohl

Es gibt Läden, in die gehen Leute nicht nur, um ihre Besorgungen zu machen und dann wieder zu gehen. Die beiden Second-Hand-Läden des Vereins „Gemeinsam anders leben“ sind solche Treffpunkte, und sie ziehen in den kommenden Monaten an neue Standorte um.

So wird „Der andere Laden“, in dem es vor allem Kleidung zu kaufen gibt, in das Ladenlokal in der Hauptstraße 21 umziehen, während der dortige „Der andere Möbelladen“ in die Bühlstraße 10 ziehen wird. Dort befindet sich schon jetzt das Lager für jene Möbelstücke, die im Laden gerade keinen Platz gefunden haben.

Keine Verwendung mehr

Diese Standortverschiebungen bedeuten aber auch: für den Laden am Bärenplatz gibt es in Zukunft keine Verwendung mehr. Man habe diesen Umzug zwar schon vor der Corona-Krise beschlossen, aber die nun mehrwöchigen Ladenschließungen hätten noch einmal erhebliche Kosten für die Miete verursacht, so Bernhard Knieß, der zusammen mit seiner Frau Bettina den Verein „Gemeinsam anders leben“ leitet.

Aus finanzieller Sicht, betont sie jedoch, wäre der Umzug an die Hauptstraße nicht nötig gewesen – im Gegenteil. „Der Laden läuft super und wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Viele unserer Kunden kennen wir mit Vornamen, weil sie auch oft zum Kaffee zu Besuch kamen“, schildert Bettina Knieß die Situation vor den Kontaktbeschränkungen.

„Der andere Laden“ sei zu einem Treffpunkt geworden für viele, die ansonsten in der Gesellschaft nicht so viel Gehör finden: Geflüchtete, Fremdsprachige oder auch finanziell benachteilige Menschen fanden hier eine Möglichkeit zum Austausch.

Starker Fokus auf Qualität

Der Grund für den nun anstehenden Umzug ist das fehlende Fachpersonal, wie sie erklärt. „Wir finden einfach keine qualifizierten Mitarbeiter mehr. Alleine hinter der Theke zu stehen ist bei so einem großen Laden wie hier am Bärenplatz kaum zu schaffen.“ Das liege auch daran, dass in dem Laden stark auf die Qualität der angebotenen Ware geachtet werde.

„Man braucht ein Auge dafür, was man noch verkaufen kann, und was eben nicht mehr geht, damit man nicht zum Ramschladen verkommt“, so Knieß. Zuletzt habe sie darum selbst fast jedes Wochenende hinter der Theke gestanden, was aber auf Dauer zuviel wurde.

Mit dem Wechsel in den mit 110 Quadratmetern nur noch etwa halb so großen Laden an der Hauptstraße verbinde sie daher auch die Hoffnung, dass alles wieder etwas überschaubarer werde. Was dort jedoch keinen Platz mehr findet, kommt dann nach Furtwangen, wo der Verein noch einen weiteren Second-Hand-Laden betreibt.

St. Georgen Anlaufstelle für Masken: Bürgerzentrum Wirkstatt verteilt nicht nur selbstgenähte Masken, sondern auch Material zum Nähen Das könnte Sie auch interessieren

Wann „Der andere Laden“ am neuen Standort wieder öffnet, ist aber noch ungewiss. „Jetzt ziehen wir erst einmal um und je nach Situation werden wir dann in den Sommermonaten oder etwas später eröffnen“, sagt Knieß. Auf jeden Fall werde dort aber auch das kleine Café als Treffpunkt für die Menschen wieder ein Plätzchen haben.

Hin und wieder hätte sie sich zwar von öffentlicher Seite etwas mehr Unterstützung erhofft, etwa als es um die Zusammenführung von Möbel- und Kleiderladen unter einem Dach am Marktplatz ging. Aber letztlich, so sagt sie noch, sei es vermutlich doch ganz gut, jetzt mit einem etwas kleineren Laden weiterzumachen.