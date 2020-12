Karl Griesbaum feiert am 15. Dezember seinen 104. Geburtstag. Am 15. Dezember 1916 kam Griesbaum als jüngstes von fünf Kindern in Triberg zur Welt. Er ist damit nicht nur der älteste Einwohner in St. Georgen, sondern auch einer der ältesten im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis.

Wegen Corona „nicht übertrieben vorsichtig“

Eine Frage, die aus aktuellem Anlass gestellt wird: Wie geht der älteste Einwohner St. Georgens mit der Corona-Pandemie um? Und trifft die Familie – Karl Griesbaum lebt bei seinem Sohn Roland – besondere Vorkehrungen, um den hochbetagten Mann vor einer Infektion zu schützen? „Wir sind nicht übertrieben vorsichtig“, lautet die Antwort. Thematisiert wird das Virus nicht. „Für meinen Vater spielt die Pandemie gar keine Rolle, für ihn ist es eine Grippe, mehr nicht“, erklärt Roland Griesbaum.

Seniorennachmittag vermisst

Besuch kommt wenig ins Haus, und unter Leute kommt Karl Griesbaum auch so gut wie nicht. Besonders schade findet der heutige Jubilar, dass der Seniorennachmittag in diesem Jahr nicht stattfinden konnte. „Dort ist er immer sehr gerne hingegangen“; sagt sein Sohn.

Schwere Zeiten erlebt

Karl Griesbaum hat in seinem Leben einige schwere Zeiten erlebt. Er kam mitten im Ersten Weltkrieg zur Welt, hat den Zweiten Weltkrieg als Soldat er- und überlebt. In seiner Jugend war Karl Griesbaum ein begeisterter Handball- und Fußballspieler. 1938 wurde er zum Arbeitsdienst beim Militär eingezogen. 1944 kehrte er verwundet nach Triberg ins Lazarett zurück.

Karl Griesbaum spielt bis heute täglich auf seiner Zieharmonika, die er einst von seinem Vater geschenkt bekam. | Bild: Sprich, Roland

Nach seiner Genesung übernahm Griesbaum, der eine Lehre als Feinmechaniker und Uhrmacher machte, die 1905 von seinem Großvater gegründete Fabrik für Singvogelautomaten, Singvogeluhren und pfeifende Holzfiguren. Im selben Jahr heiratete er Hilda Klausmann. Aus der Ehe gingen drei Kinder, ein Sohn und zwei Töchter, hervor.

Täglich Gymnastik

Gesundheitlich geht es Karl Griesbaum ganz gut. „Ich bin zufrieden“, sagt er. Täglich macht er Gymnastik und er spielt jeden Tag auf seiner Ziehharmonika, die er noch von seinem Vater geschenkt bekommen hat. Bei der „klappernden Mühle am rauschenden Bach“ tanzen die Finger flott über die Tasten des Instruments.

Bei schönem Wetter geht er auch ein Stückchen auf dem Grundstück spazieren. Sein Ziel, 105 Jahre zu werden, hat er indessen nach oben korrigiert. „Mal sehen, vielleicht 110, hat er neulich gesagt“, schmunzelt sein Sohn.