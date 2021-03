St. Georgen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Der 85-jährige Otto Rapp ist seit 25 Jahren die gute Seele im Schwarzen Tor

Otto Rapp ist seit 25 Jahren Hausmeister im Schwarzen Tor. Er gilt als die gute Seele des Kleinods an der Bahnhofstraße. Rapp, der schon seit 1982 dem Arbeitskreis Schwarzes Tor angehört, hat in all den Jahren viel erlebt in dem Gebäude, das er nach eigenen Angaben sehr liebgewonnen hat. Insgesamt hat er sich mehr als 5000 Stunden ums Schwarze Tor gekümmert. „Mir ist das Haus ans Herz gewachsen“, macht er deutlich.