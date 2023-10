Die Schlammabsaugaktion am Klosterweiher zieht auch das Interesse anderer Kommunen in der Region auf sich. Jetzt besuchte eine Delegation der Verwaltung und des Gemeinderats aus Geisingen im Landkreis Tuttlingen die Maßnahme am Klosterweiher und informierte sich für ein ähnliches Vorhaben, Schlamm aus einem Gewässer zu entfernen.

Geisingens Bürgermeister Martin Numberger, Mitarbeiter des dortigen Bauhofs sowie Vertreter des Gemeinderats der Stadt an der jungen Donau überzeugten sich vor Ort von der Machbarkeit und Effektivität der Maßnahme. Wie Numberger erläuterte, soll ein Altarm der Donau, der von dem an der Stadt vorbeifließenden Fluss in die Stadt hineinragt, vom Schlamm befreit werden. Das Gebiet soll zum Freizeitareal umgestaltet werden.

Bürgermeister Michael Rieger und Stadtbaumeister Alexander Tröndle erläuterten den Amtskollegen und Gemeinderäten die Historie und den Weg, bis die Stadt mit der Firma Amodes die geeignete Vorgehensweise gefunden hatte, den Weiher vom Schlamm, der sich seit 60 Jahren dort gesammelt und festgesetzt hat, zu befreien. Dass zunächst ein Test im Absetzbecken im Einlaufbereich gemacht und das Ergebnis für gut befunden wurde.

Amodes-Geschäftsführer Carsten Dam wies die interessierten Gäste aus Geisingen auf die Möglichkeiten hin, die das Unternehmen, das sich auf Fluss- und Teichschlammentwässerung spezialisiert hat, mit seiner mobilen Technik hat. Dass der abgesaugte Schlamm über hunderte Meter durch ein Schlauchsystem gepumpt wird, bis er auf einer speziellen Anlage zunächst von Grobstoffen befreit und anschließend sedimentiert wird. Das heißt, dass dem Schlamm das Wasser entzogen wird. „Dafür benötigen wird nur geringe Flockungsmittel“, betonte Dam. Der so bereits entfeuchtete Schlamm wird in St. Georgen auf dem Bolzplatz neben dem Klosterweiher gelagert und später abtransportiert. „Wir saugen etwa 40 bis 60 Kubikmeter Schlamm pro Stunde ab“, verdeutliche Dam die Arbeitsleistung.

Wie Bürgermeister Rieger sagte, ist aus dem Klosterweiher derzeit etwa knapp die Hälfte des zu entfernenden Schlamms abgesaugt. Für Verzögerungen sorgte im Sommer die sechswöchige Unterbrechung aufgrund eines Munitionsfundes.

Was hat die Besichtigung der Anlage für die Delegation aus Geisingen gebracht? „Wir konnten uns vor Ort ein Bild von der Arbeitsweise des Geräts machen. Wir konnten uns im Vorfeld darunter nichts vorstellen“, so Martin Numberger. Bislang sei unklar gewesen, mit welchem Aufwand und welchen Möglichkeiten der rund 500 Meter lange und fünf Meter breite Donau-Altarm entschlammt werden sollte.

„Wir gingen bislang von der Möglichkeit aus, einen Bagger mit langem Greifarm einzusetzen“, sagte Gemeinderat Christian Butschle. Mit der Demonstration des Absaugbaggers in St. Georgen sei nun eine weitere Möglichkeit entstanden, zumal der Saugbagger auch bereits bei geringer Wassertiefe von etwa einem halben Meter eingesetzt werden kann.