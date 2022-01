St. Georgen vor 1 Stunde

David Werker würde gern mit Harald Lesch auf einer Couch sitzen – Jetzt steht er erstmal in St. Georgenen auf der Bühne

Wir haben mit David Werker vorab gesprochen, wie er die auftrittslose Zeit gemeistert hat, worauf er sich bei seinem Auftritt in St. Georgen am meisten freut. Und natürlich, wen der Comedian in einer eigenen Late-Night-Show gerne auf die Interviewcouch einladen würde.