St. Georgen vor 4 Stunden

Das wird super: 3000 Hästräger sind beim Narrenfest auf den Beinen

Die St. Georgener Narren feiern jetzt ihr 55-plus-1-Jähriges. Es gibt einen Brauchtumsabend in der Stadthalle am Samstag, der großer Umzug startet

am Sonntag ab 14 Uhr. Und es gibt eine Premiere.