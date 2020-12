Heiligabend 2020 wird eine stille Nacht: Das traditionelle Weihnachtslieder blasen des evangelischen Posaunenchors St. Georgen auf dem Marktplatz kann nicht stattfinden. „Wir spielen gar nicht zu Weihnachten“, teilt Chorleiterin Helga Reinbold auf Anfrage des SÜDKURIER mit. Damit muss sich der Posaunenchor neben der Corona-Verordnung auch den Vorgaben des Oberkirchenrats der evangelischen Landeskirche fügen. Diese geben eine Höchstzahl von 200 Teilnehmern vor. „Allein das lässt sich auf dem Marktplatz nicht kontrollieren“, sagt Reinbold.

Auch bei den Gottesdiensten in der Lorenzkirche wird der Posaunenchor St. Georgen keine musikalische Begleitung machen. Die Landeskirche gestattet nur kleine Ensemble oder Solisten. Möglicherweise werden einzelne Musiker des Posaunenchors an Heiligabend auf ihren Balkonen musizieren.

Posaunen statt Orgel

Warme Posaunenklänge sind an Weihnachten dagegen in der Peterzeller Mehrzweckhalle zu hören. Der Posaunenchor Peterzell begleitet dort die Gottesdienste der Petrusgemeinde an Heiligabend um 16.30 Uhr und am zweiten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr. „Wir haben das mit dem Ordnungsamt der Stadt abgesprochen, da es dort im Gottesdienst keine Orgelbegleitung gibt“, sagt Chorleiter und Gemeindeältester Uli Schünke. Die musikalische Beteiligung finde „auf Sparflamme“ statt. „Ohne Dirigent, damit der nicht über die Instrumente der Musiker was abbekommt.“ Die Hygieneregeln werden bei den Gottesdiensten beachtet.

Das Weihnachtslieder blasen des Peterzeller Posaunenchors fällt aus. „Zum Schutz für unsere Musiker, aber auch, damit sich keine Grüppchen von Zuhörern bilden.“

Anmeldung für Gottesdienste

Für die Gottesdienste müssen sich die Besucher im Vorfeld bei den Ortsältesten Achim Labitzke unter 01522/2699418 oder bei Petra Fleig unter 0171/4893092 anmelden. Ein Weihnachtsgottesdienst wurde bereits vorab aufgezeichnet. Er kann an Heiligabend auf der Internetseite abgerufen werden: www.petrusgemeinde.org.

Der Neujahrsgottesdienst wird von Pfarrer im Ruhestand Winfried Frech gehalten. Dieser Gottesdienst aus der Peterzeller Kirche wird im Internet übertragen.