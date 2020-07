St. Georgen vor 2 Stunden

Das Theater im Deutschen Haus plant trotz Corona für den Herbst viele Veranstaltungen

Mit vielen hochkarätigen Veranstaltungen will das Theater im Deutschen Haus trotz Corona nach der Sommerpause in den Herbst starten. Mit dabei ist in diesem Jahr auch das Jugendensemble „Actcomb!“, sowie Größen aus den Bereichen des Kabaretts und der Comedy. Im Frühjahr coronabedingt angesagte Termine werden nachgeholt.