Sie sind vorbereitet. Auf den Ansturm, der gleich kommt. Mit Kreide schreibt Gisela Stephan die letzten Preise an die Schilder vor den Obst- und Gemüsekisten. 0,80 Cent für ein Kilo Äpfel. 0,50 Cent für eine Packung Karotten. 0,20 Cent für Brokkoli.

Zahl der Bedürftigen fast verdoppelt

„Heute müssen wir aufpassen, dass niemand zu viel nimmt“, sagt ihre Kollegin Monika Scherer. Beide helfen bei der Tafel VS am Standort in St. Georgen. Ehrenamtlich.

Und beide merken: Dass bei der Tafel weniger Spenden landen. Dabei hat sich die Zahl der Bedürftigen seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs fast verdoppelt, sagt Scherer.

„Wir sagen allen gleich: Nur eine Packung Tomaten pro Kunde. Nur eine Packung Paprika. Nur eine Packung Eier. Anders geht es nicht“, sagt Stephan zu ihrer Kollegin und zählt die Ware noch einmal durch. Viel zu wenig für 40 Personen, mit denen sie rechnet – 38 werden es am Ende gewesen sein.

Zehn Packungen Mehl. Und zehn Packungen Zucker, zählt sie. Das reicht nicht einmal für die Hälfte der Kunden. Denn: Mehl und Zucker sind Dinge, die der Tafel fast nie gespendet bekommt.

Auch Fahrer fehlen

Gebeutelt seien die Tafelläden zudem, weil ihnen die Fahrer fehlen. „Wir haben nur noch wenige Leute, die uns die Spenden in den Supermärkten abholen. Sie ins Lager und dann in die Läden fahren.“ Dabei: Seien das sogar bezahlte Jobs.

Und der „Mach mit Förderverein“, der die Tafelläden in VS, St. Georgen, Triberg und Donaueschingen betreibt, ist auch kein Einzelfall. 60 Prozent aller bundesweiten Tafelläden verzeichnen seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs einen Zuwachs von über 50 Prozent an Kunden, schreibt der Dachverband der Tafelläden auf seiner Homepage.

So teuer sind Lebensmittel inzwischen Das Statistische Bundesamt sammelt im Verbraucherpreisindex die Teuerungsraten von Lebensmitteln. Im Vergleich zum Vorjahr waren Lebensmittel im Juli um 14 Prozent teurer. Ein Umkehrtrend? Nicht in Sicht. Im Gegenteil: Dem Verbraucherpreisindex nach steigen die Kosten seit Anfang des Jahres stetig an. 14 Prozent ist höchste Wert. Im März waren die Lebensmittel (nur) um 5,9 Prozent teurer als im Vorjahr. 2021 nur 1 bis 4 Prozent teurer als im Vorjahr.

Die Gründe dafür sind vielfältig, sagt Stephan. Menschen, die während der Pandemie die Tafel gemieden hätten, kehrten langsam zurück. Immer mehr ukrainische Flüchtlinge suchten die Läden auf.

Warum Stephan und Scherer Lose verteilen – zum Einlass in den Tafel-Laden

Und: Immer mehr Supermärkte geben Übriggebliebenes nicht mehr einfach so weg. „Vieles wird billiger ausgepreist. Und nochmal in den Verkauf gebracht. Sachen, die wir sonst gekriegt hätten“, sagt Stephan und schnappt sich ein Bündel nummerierter Lose.

Ist es 14.30 Uhr an einem Donnerstag. Vor dem Tafelladen hat sich längst ein großer Pulk gebildet. Und weil früher, vor der Pandemie, irgendwann alle auf einmal in den Laden gestürmt seien. Jeder der erste sein wollte. Jeder zuerst dieses oder jenes Lebensmittelmittel haben wollte, haben Scherer und Stephan angefangen, Lose zu verteilen.

„Damit jeder die gleichen Chancen hat“, sagt Scherer. Trotzdem versuchten viele, noch immer die Ersten zu sein.

Und: Kaum sind die Lose verteilt und die ersten Kunden in der Tafel müssen Scherer und Stephan wieder aufpassen. „Nur zwei Packungen Obst“, sagt Stephan zu einer Kundin, die sich damit gleich eine ganze Kiste vollpackt.

„Aber ich habe sechs Kinder zuhause!“

„Ich weiß“, sagt Stephan. „Aber schauen Sie mal, da draußen stehen noch 30 Leute. Die wollen auch Obst.“ Stephan hat kaum ein- und ausatmet, da muss sie wieder dazwischen gehen. „Nur eine Packung Mehl.“ Ihr tut das leid, sagt sie. Am liebsten würde sie ihren Kunden erlauben, alles mitzunehmen. Sie weiß ja, wie arm die Menschen sind.

Situationen, die einem das Herz brechen

Erst vor ein paar Wochen war junge Frau mit ihrer vierjährigen Tochter im Laden. Mit einem 2,50 Euro von der Diakonie zum Einkaufen in der Tafel. „Die Frau hat drei Dinge gekauft: Brot, ein Aufstrich und Obst.“ Am Ende seien noch 30 Cent übrig gewesen.

Sie wollen helfen: So können Sie an die Tafel spenden Gerade an Trockennahrungsmitteln (Nudeln, Reis, Mehl) herrscht oft nur ein geringes Spendenaufkommen. Wer den „Mach mit Förderverein“ mit Sachspenden unterstützen will, kann sich an die Geschäftsstelle des Vereins (Telefon: 07720/994090 oder per Mail geschaeftsstelle@mach-mit-vs.de ) wenden.

Und weil die Tafel Geld nicht auszahlen darf, habe Stephan sie gebeten, sich noch etwas auszusuchen. „Ihre Tochter wollte Süßigkeiten. Doch: Sie hat es schier nicht über sich gebracht. 30 Cent für etwas auszugeben, das nicht dringend lebensnotwendig ist. Das hat mir fast das Herz rausgerissen.“

Sie mag ihr Ehrenamt. Trotzdem überkomme sie in solchen Situationen ein zwiespältiges Gefühl. „Müsste sich nicht eigentlich die Politik um die die Armen kümmern?“ Hat ihr Engagement – und das vieler Ehrenamtlicher – nicht längst eine Selbstverständlichkeit angenommen, die kaum noch hinterfragt wird. Gerade jetzt, wo die Zahl der Bedürftigen steige, sei die Politik gefragt, sagt sie.