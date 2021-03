Für die anderen Bewohner besteht nach Auskunft der Heimleitung keine Ansteckungsgefahr, weil der Neuzugang standardmäßig in Quarantäne war. Jetzt wird über eine Verschärfung der Sicherheitsregeln nachgedacht.

Das Alten- und Pflegeheim Lorenzhaus ist am Wochenende vorübergehend für Besucher gesperrt worden. Grund war ein positiver PCR-Test einer Bewohnerin, die neu in das Altenheim eingezogen ist.Ein Schild am Eingang wies Angehörige von Bewohnern auf die