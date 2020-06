Nach monatelangem Stillstand hat sich im Technikmuseum Forum am Bahnhof am Freitag das erste Mal wieder das Veranstaltungsrad gedreht. Mit einer „Factory Summer Bar“ wagten die Veranstalter einen zaghaften Versuch, die Menschen nach langer Zwangsabstinenz wieder zum Feiern zu bringen. Und hatten damit Erfolg.

Anmeldung im Vorfeld

Dass man auch in Corona-Zeiten unter Beachtung von Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen ausgelassen feiern kann, zeigten die knapp 100 Gäste, die sich für die Sommerparty im Vorfeld angemeldet haben. Die machten es sich auf Barhockern bequem, relaxten in Sonnenliegen oder fläzten in gemütlichen Lounge-Möbeln, die in ausreichendem Abstand im Innen- und Außenbereich aufgestellt waren. Selbst die Sonne spielte mit, die sich durch manch dicke Wolke drängte und für sommerliches Ambiente sorgte.

Ausgelassen feiern geht auch in Coronazeiten. Diese Frauenrunde freut sich auf jeden Fall, dass mit der Factory Summer Bar im Forum am Bahnhof endlich wieder ein Feiertreffpunkt entstanden ist. | Bild: Sprich, Roland

Wie Susanne Wisser vom Verein Forum am Bahnhof sagt, stammte die Idee zur Summer Bar von Eventmanagerin Kristin Storz. „Ihr sind mit Beginn der Corona-Krise ja sämtliche Aufträge weggebrochen.“ Als die Lockerungen bezüglich Veranstaltungen bekannt wurden, hat sie schnell reagiert und die Summer Bar ins Leben gerufen.

Die Veranstaltung am Freitag sei eine Initialveranstaltung gewesen, wie Susanne Wisser sagt. Bei Corona-Bier-Pong, einem Geschicklichkeitsspiel oder einer Partie am Tischkicker konnten sich die Gäste amüsieren oder einfach in geselliger Runde die Arbeitswoche ausklingen lassen.

Endlich wieder Abwechslung

Die Besucher waren sich einig, dass die Summer Bar eine willkommene Abwechslung zu den vergangenen Wochen ist. „Endlich wieder raus und in Clubatmosphäre Freunde treffen dürfen“, freuten sich die Gäste.

Veranstaltungen sollen wieder anlaufen

Mit der Summer Bar, die mehrmals stattfinden soll, will das Forum am Bahnhof langsam den Veranstaltungsbetrieb wieder hochfahren, nachdem bislang alle Veranstaltungen abgesagt oder ins nächste Jahr verschoben werden mussten. Darunter das Museumsfest, das am kommenden Wochenende hätte stattfinden sollen.