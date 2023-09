Zehn Jahre ist es her, dass das Café „Bohnenheld“ das erste Mal die Türen öffnete. Vieles ist inzwischen in diesen gemütlichen Räumen geschehen. Menschen gehen aus und ein, werden zu Lieblingsgästen, bereichern und prägen das Café „Bohnenheld“, in dem auch unterschiedliche Gruppen ihre Heimat gefunden haben. Gleichzeitig bietet das Café „Bohnenheld“ Raum für Kreativkurse, Konzerte, Vorträge und Vieles mehr, undt trägt so zur Vielfalt in St. Georgen bei.

Das alles muss gefeiert werden. Zwischen dem 4. Oktober und dem 13. Oktober lässt sich das Team des Cafés zehn größere und kleinere Events einfallen, um das Jubiläum mit möglichst vielen Menschen zu feiern, heißt es in einer Mitteilung. Zwischen Straßenmusik, interkulturellen Köstlichkeiten, einem Herbstabend mit Zwiebelkuchen und neuem Wein, Schachnachmittag für Kinder, Frühstück für Frauen, einem herbstlichen Wald-Stationen-Weg und einem Nachmittag rund ums Glück ist alles dabei. Weitere Infos dazu gibt es unter www.bohnenheld.de.

Zum Abschluss des Jubiläums am 13. Oktober tritt das Steffi-Flaig-Trio zu einem Geburtstagskonzert auf. Eine Anmeldung für das Konzert ist unter info@bohnenheld.de erforderlich. Eine großer Jubiläumshöhepunkt ist die zeitgleiche Eröffnung der Konditorei Hanke. Kerstin Hanke, Konditormeisterin und ehrenamtliche Mitarbeiterin im Café „Bohnenheld“, verwöhnt die Gäste täglich mit ihren Köstlichkeiten.