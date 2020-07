Die Bürgerstiftung hat im vergangenen Jahr ein Dutzend Projekte finanziell unterstützt. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 12 890 Euro an Einnahmen zusammen. „Davon waren etwa die Hälfte Zinseinnahmen aus dem Stiftungskapital, die andere Hälfte waren Spenden von Firmen und Privatpersonen. Ohne diese Unterstützung könnte die Bürgerstiftung ihren vielfältigen Aufgaben nicht in diesem Umfang nachkommen. Dafür sagen wir herzlichen Dank“, so der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, Erwin Müller. Die Bedeutung der Spenden unterstrich Müller mit dem Hinweis auf das niedrige Zinsniveau, da Projekte ansonsten nur aus dem Zinsertrag des Stiftungsstocks unterstützt werden dürfen. Der Stiftungsstock selbst, der aktuell bei 393 000 Euro liegt, darf nicht angetastet werden. „Glücklicherweise haben wir noch einige alte Zinsvereinbarungen mit etwas höheren Erträgen“, ergänzte Vizevorsitzender Thomas Wagner.

Insgesamt unterstützte die Bürgerstiftung zwölf Projekte. Darunter die Grundschule Peterzell, die einen Zuschuss von 3000 Euro für die Ersatzbeschaffung eines Klettergerüsts erhielt. „Aber auch Schulaufführungen, Lesungen, Theaterstücke und vieles mehr wurden gefördert“, so Müller. Auch das erste Sponsorenschwimmen der St. Georgener Grundschulen sei mit Unterstützung der Bürgerstiftung ein großer Erfolg gewesen.

Eine geplante Wiederholung dieses Sponsorenschwimmens, das auch die Schwimmkompetenz der Grundschüler fördert, fiel in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer – wie viele andere unterstützungswürdige Aktionen im ersten Halbjahr ebenfalls. Beispielhaft wurden das Theaterprojekt „Tambora“ genannt, das nach einer von drei geplanten Vorstellungen abgebrochen werden musste. Auch die Nachhaltigkeitswoche konnte nicht stattfinden. Überall hätte die Bürgerstiftung einen finanziellen Anteil geleistet.

Der Vorstand der Bürgerstiftung setzt jetzt auf die zweite Jahreshälfte. „Wir spüren schon einen deutlichen Anstieg an Anträgen, die bei uns eingehen“, freuen sich die Vorstände. Grundsätzlich kann jeder Bürger bei der Bürgerstiftung einen Antrag auf Unterstützung eines Projektes stellen, das dem Förderzweck entspricht. Über die Genehmigung entscheidet der Stiftungsrat nach eingehender Prüfung.