St. Georgen / Hornberg vor 1 Stunde

Wird nach 20 Jahren wieder ein St. Georgener Bürgermeister in Hornberg?

Marc Winzer will Bürgermeister in Hornberg werden. Am 13. November tritt er gegen sechs weitere Kandidaten an. Gewinnt er, ist er nicht der erste St. Georgener als Stadtoberhaupt.