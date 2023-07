In der letzten Sitzung vor der Sommerpause machte Bürgermeister Michael Rieger deutlich, dass die Stadt St. Georgen nicht im Geld schwimme. Ausschlaggebend war eine Überschrift im SÜDKURIER zur Berichterstattung über die Gemeinderatssitzung vergangene Woche, wonach die Stadt trotz aller Sanierungsmaßnahmen derzeit finanziell gut da steht. Dafür wurde Rieger offenbar von Bürgern angefeindet. Ein Gemeinderat fand hierfür deutlich Worte.

„Plötzlich schwimmt die Stadt im Geld“ titelte der SÜDKURIER in seiner Ausgabe vom 22. Juli, nachdem Kämmerin Blanka Amann in der Sitzung des Gemeinderates im Haushaltszwischenbericht darlegte, dass die Stadtkasse dank Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von 3,6 Millionen Euro, höheren Dividendenzahlungen, Personalkosteneinsparungen aufgrund nicht besetzter Stelle eines Energiemanagers sowie der Verschiebung von Baumaßnahmen besser gefüllt ist als zu Beginn des Jahres prognostiziert wurde.

Das veranlasste offenbar einige Bürger, dahinter „Abzocke zu vermuten“, wie Rieger sagte, der über diese Vorwürfe ungläubig den Kopf schüttelte. Als die Stadt im vergangenen Jahr kurz davor stand, Kredite aufzunehmen, habe es ebenfalls Kritik gehagelt. „Was kann man den Leuten eigentlich recht machen?“, fragte er in die Runde.

Rieger erläuterte erneut, dass das Haushaltsergebnis nur deshalb gut ausfiel, „weil es mehr Gewerbesteuereinnahmen durch Nachzahlungen gab und weil wir die Marktplatzsanierung in dieses Jahr gepackt haben.“ Er machte deutlich: „Wir schwimmen nicht im Geld, und wir ziehen den Bürgern das Geld nicht aus der Tasche. Wir brauchen jeden Cent.“

„Die ewige Nörgelei regt mich auf“

Und Ratsmitglied Hansjörg Staiger (SPD) schwoll angesichts der unqualifizierten Vorwürfe mancher Bürger der Kamm. „Die ewige Nörgelei regt mich auf. Was kann man diesen Leuten eigentlich recht machen? Nichts. Diesen Leuten sei gesagt, sie sollen bis Jahresende abwarten. Dann sieht die Sache anders aus“, sagte er angesichts der dann bevorstehenden, unvermeidbaren Kreditaufnahme.

Staiger hatte einen Ratschlag für die Nörgler: „Die sollen einfach die Klappe halten.“