Das Thema Verkehr, ob ruhend oder fahrend, auf zwei oder vier Rädern, bereitet dem Peterzeller Ortschaftsrat Sorgen. Gleich mehrfach wurde das Thema Lastwagenverkehr in der Ortschaftsratsitzung behandelt. Der Verkehr in der Buchenberger Straße sei eine zunehmende Gefährdung, weil Lastwagen im Begegnungsverkehr nicht selten auf den Gehweg ausweichen, wie Ratsmitglied Michael Otte vorbrachte. Anwohner würden sich deswegen beschweren, weil der Schulweg auf dem Gehweg entlang der Buchenberger Straße nicht mehr sicher sei.

Auch wenn die Lastwagen nicht fahren, sondern parken, sorgen sie in Peterzell für Ärgernisse und Probleme. So sei die Parkfläche an der „Krone“ nicht als Abstellplatz für Lastwagen ausgerichtet. Das Gremium fordert, dass die Stadt entsprechende Verbotsschilder aufstellt. Ebenso problematisch ist es, wenn die Brummifahrer ihre Zwangspausen in der Kronenackerstraße im Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele verbringen und dort ihre Notdurft im Wald verrichten. Otte regte an, dort ein mobiles Toilettenhäuschen aufzustellen.

Zunehmend werden in Peterzell Fahrradfahrer beobachtet, die an der Verkehrsampel stehen, um vom Radweg an der Bundesstraße in Richtung Dorf zu gelangen. Dies sei ein gefährliches Unterfangen. Ortsvorsteher Klaus Lauble sagte, dass die Unterführung im Bereich Sängerhalle und Sägewerk ausreichend ausgeschildert sei.

Michael Otte fragte zudem, weshalb die Verkehrsampel an der Einmündung zum Ortskern abends bis 22 Uhr in Betrieb ist, wo doch um diese Zeit nur noch wenig Verkehr unterwegs sei: „Das ist ökologisch und lärmtechnisch nicht sinnvoll.“ Er befürworte eine Abschaltung um 21 Uhr. Ortsvorsteher Lauble will dies bei der zuständigen Behörde vorbringen.

Bei den Haushaltsanforderungen für das nächste Jahr gibt sich der Peterzeller Ortschafttsrat bescheiden. Ortsvorsteher Klaus Lauble schlug vor, dass der Verbindungsweg zwischen Schule und Wohngebiet Bergstadtblick gerichtet wird. Außerdem soll der Weg zwischen Spielplatz und Schule gerichtet werden. Ratsmitglied Peter Fichter sagte, dass die geschotterten Wege generell regelmäßig überprüft und gerichtet werden sollten.