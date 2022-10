St. Georgen vor 1 Stunde

Über ein Jahr war er auf Reisen, jetzt ist der Brigach-Quellstein nach St. Georgen zurückgekehrt

25 Kilo ist er schwer, mit den reliefartig herausgearbeiteten Tiersymbolen, so bedeutend, dass gleich zwei Ausstellungen in der Region ihn zeigen wollten: Die Rede ist vom Brigach-Quellstein. Was ihn so besonders macht?