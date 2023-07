Der Ortschaftsrat Brigach hat seine Liste mit den Anforderungen an den Haushalt des Jahres 2024 erstellt. Ein langjähriger Kandidat, der in den Vorjahren auf dieser Liste immer wieder auftauchte, ist darauf allerdings verschwunden, taucht aber an anderer Stelle wieder auf.

Zwei Waldsofas, die im Bereich der Langen Gasse aufgestellt werden sollen, von wo aus sich ein schöner Blick auf die Landschaft über Brigach bietet, ist eine der Anforderungen für das kommende Jahr. Ebenso die Reparatur der Infotafel am Ortseingang, die ein neu gedecktes Dach, neue, energiesparende LED-Beleuchtung sowie neue Schlösser bekommen soll,

Ein Dauerkandidat auf der Liste ist eine eigene, nur für Brigach einzusetzende Geschwindigkeitsanzeigetafel. „Wenn wir schon keinen Blitzer bekommen, dann wollen wir wenigstens eine Geschwindigkeitsanzeigetafel“, so Ortsvorsteher Georg Wentz. Er könne beobachten, dass die bislang sporadisch von der Stadt installierte Anzeigentafel Verkehrsteilnehmer durchaus zum Verringern ihrer Geschwindigkeit animiere.

Seit Jahren bemüht sich der Ortschaftsrat Brigach um die Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine für das Brigachhaus. Bislang wurde die Anforderung immer wieder von der Liste gestrichen. Jetzt beschafft der Ortschaftsrat den Industriegeschirrspüler dennoch. Und zwar aus den Verfügungsmitteln, die jeder Ortsteil von der Stadt, gemessen an der Einwohnerzahl des jeweiligen Ortsteils, einmal im Jahr erhält. „Der Geschirrspüler wird noch dieses Jahr neu beschafft“, verkündete Ortsvorsteher Georg Wentz in der Sitzung.

Grund für die Investition ist auch, dass Stadtkämmerin Blanka Amann den Ortsvorstehern nahegelegt hat, dass die Verfügungsmittel anders als in der Vergangenheit, nicht mehr über mehrere Jahre angespart werden dürfen. Somit sucht der Ortschaftsrat jetzt nach Möglichkeiten, die bislang angesparte Summe, immerhin rund 28.000 Euro, sinnvoll für die Brigacher Bürger zu investieren.

Dazu gehört auch die Beschaffung von zwei Mitfahrbänken. Ein Anwohner regte an, als Ersatz für die im Ginsterweg weggefallene Bushaltestelle, ein Mitfahrbänkle aufzustellen, weil sonst insbesondere ältere Anwohner, die nicht selbst mobil sind, nur beschwerlich vom oberen Teil des Ginsterwegs zur Bushaltestelle in der Mattenstraße gelangten.

Wie Ratsmitglied Wolfram Haas anregte, sollte dann im Bereich der Bushaltestelle Mattenstraße auch ein Mitfahrbänkle aufgestellt werden, damit die Anwohner auch wieder nach oben kommen. Die Idee wurde aufgegriffen, weshalb jetzt zwei Mitfahrbänkle installiert werden sollen.

Um für die verbleibende Summe aus den Verfügungsmitteln eine sinnvolle Verwendung zu finden schlug Ratsmitglied Michael Krompholz vor, bis nach den Sommerferien zu überlegen, welche Maßnahmen zum Wohl der Brigacher Einwohner umgesetzt werden könnten.