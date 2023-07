Um ein Haar hätte am Montagnachmittag in Brigach ein brennendes Fahrzeug ein Gebäude in Brand gesetzt.

Gegen 13.40 Uhr wurde die Feuerwehr St. Georgen zu einem Fahrzeugbrand nach Brigach gerufen. Dort stand ein Fahrzeug in Vollbrand – nur wenige Meter von der Gebäudewand des Gasthauses „De Engel“ entfernt. Die Flammen schlugen so heftig aus dem Fahrzeug, dass sogar ein Stück Böschung auf der gegenüberliegenden Straßenseite bereits brannte.

Um ein Haar hätte das brennende Fahrzeug auch die Hausfassade des Gasthauses „De Engel“ in Brand gesetzt. | Bild: Sprich, Roland

„Viel hat nicht gefehlt“, sagte Feuerwehrkommandant Christoph Kleiner zu dem Umstand, ob die Hausfassade durch die enorme Hitzeentwicklung wirklich von einem möglichen Übergreifen des Feuers betroffen gewesen wäre.

Deutlich qualmt es aus dem Kofferraum des Fahrzeugs. | Bild: Sprich, Roland

Wie die Polizei mitteilt, ist ein Autofahrer von seiner Arbeitsstelle in Furtwangen auf dem Weg nach St. Georgen gewesen, als er in dem abschüssigen Bereich etwa ab der Brigachquelle plötzlich einen Leistungsverlust seines Motors bemerkt habe. Kurz darauf habe es aus dem Motorraum gequalmt.

Sorgsam löscht ein Feuerwehrmann den Brand des Autos. | Bild: Sprich, Roland

Die Feuerwehr löscht das Fahrzeug. | Bild: Sprich, Roland

Geistesgegenwärtig konnte der Fahrer, der alleine in dem Fahrzeug, einem BMW SUV unterwegs war, sein Fahrzeug noch rechts ranfahren und verlassen. Er blieb unverletzt, konnte jedoch nur noch zusehen, wie das Auto komplett ausbrannte.

Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften im Einsatz. Die L 175 zwischen Brigach und Rohrbach musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Richtungen komplett gesperrt werden.