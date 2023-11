Der Breitbandausbau in Langenschiltach ist ins Stocken geraten. Das hat in der Bevölkerung Fragen aufgeworfen, die nun auf Betreiben von Bürgermeister Michael Rieger in der jüngsten Ortschaftsratssitzung zur Sprache gekommen sind. Mit am Tisch saß Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis. Er erläuterte, weshalb nichts vorangeht.

Ortsvorsteher Hartmut Breithaupt sagte: „Die Breitbandversorgung ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt im Schwarzwald-Baar-Kreis.“ Bereits vor zehn Jahren habe die Stadt ihren Anteil bereitgestellt, sagte der Bürgermeister. „Wir waren damals die Ersten, heute ist das der Nachteil.“ Denn nach den Vorgaben der Telekom galten alle Teilnehmer mit weniger als zwei Megabit (MB) Leistung als unterversorgt. Die Richtlinien haben sich geändert, zum Nachteil der Stadt.

Von Jochen Cabanis erfuhren die zahlreichen Bürger, dass es 219 Adressen im Ort gibt. Baden-Württemberg habe 350 Millionen Euro Fördergeld erhalten, wovon der Kreis bisher profitierte. Cabanis nannte drei Optionen. Als erste: „Wir bauen alles komplett aus, dann müsste die Gemeinden 500.000 Euro bringen.“ Die zweite Option wäre: Wir bauen die als weiße Flächen ausgewiesenen Bereiche aus. Dazu sind rund 100.000 Euro an Kosten fällig. Die weißen Flächen liegen außerhalb des Kernbereichs und der Neubaugebiete in Langenschiltach. Als dritte Möglichkeit sei ein Warten auf 2025 möglich: Dann können wir alles machen, allerdings ohne Garantie auf Förderung. Es gibt in Langenschiltach auch Bereiche, wofür St. Georgen der Telekom vor zehn Jahren Geld bezahlt hat, so Rieger.

Fest steht, die Stadt erhält erst im kommenden Jahr Förderung. Dazu müsse ein neuer Antrag gestellt werden, sagte Cabanis, und weiter: „Wer jetzt nicht mitmacht, bezahlt danach alles selbst. Es gibt dafür keine Förderung mehr.“ Der Ortschaftsrat hat sich für den Teilausbau entschieden, was die Hauptstrecke durchs Dorf und nebenliegende Teilgebiete betreffe.