Wie steht es eigentlich um den Ausbau der Breitbandversorgung in St. Georgen? Offensichtlich geht der Ausbau des schnellen Internets nur langsam voran. Tatsache oder nur subjektive Meinung von Bürgern, die gerne schneller im Internet unterwegs sein wollen? Bei einer Informationsveranstaltung Ende Juli gab es zudem Irritationen aufgrund mangelnder Informationen. Der Zweckverband nimmt jetzt Stellung und gelobt am manchen Stellen Besserung.

In der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause bemängelten die Ratsmitglieder Hedwig König (Freie Wähler) und Guido Santalucia (SPD), dass bei einer Informationsveranstaltung in der Stadthalle für Anwohner der Wohngebiete Rupertsberg, Seebauernhöhe und Galetsch Informationen bezüglich des Ausbaustatus‘ in diesem Bereich gefehlt hätten. Zudem seien die Einladungen so kurzfristig verschickt worden, dass in etlichen Fällen die Einladung zu dem Infoabend erst nach dem Termin im Briefkasten landete. Was den beiden Gemeinderäte zudem sauer aufstieß war der Umstand, dass mit dem Einladungsschreiben der Eindruck erweckt worden sein, dass die Stadt St. Georgen Veranstalter dieses Informationsabends sei, weil auf der Einladung das städtische Logo aufgebracht worden sei.

Bürgermeister Michael Rieger machte deutlich, dass das Stadtlogo in Vereinbarung für die Veranstaltungen in Zusammenhang mit dem Breitbandausbau genutzt werden dürfe. Karin Merklinger, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Zweckverband, erläutert auf SÜDKURIER-Anfrage, wie es zu der kurzfristigen Einladung gekommen ist. „Bezüglich der sehr kurzen Einladungsfrist kann ich bestätigen, dass die Briefe durch interne Abstimmungsschwierigkeiten zu spät rausgeschickt worden sind.“

Dass die Besucher der Veranstaltung keine Informationen bezüglich des Ausbaustatus‘ bekommen haben, erklärt Merklinger damit, „dass die Informationsveranstaltung der Firma Stiegeler in der Regel immer ohne Beteiligung des Zweckverbandes stattfindet.“ Tatsächlich wurde auf der Einladung darauf hingewiesen, dass keine bautechnischen Fragen behandelt werden. Der im Einladungstext beschriebene „zeitliche Ablauf“ habe sich lediglich auf den Prozess beim Anbieterwechsel bezogen. „Um künftig Missverständnisse zu vermeiden, werden wir unser Anschreiben überarbeiten“, teilt Merklinger mit. Was den Ausbaustatus betrifft, so teilt die Sprecherin des Zweckverbandes mit, „dass die beauftragte Baufirma zuerst die Hausanschlüsse gebaut und erst danach die Verlegung in den Straßen in Angriff genommen hat.“ Daher könne es sein, dass die Anschlüsse bereits seit Monaten hergestellt sind und die Eigentümer das Gefühl haben, dass nichts weiter passiert. Nach den Hausanschlüssen habe die Baufirma die Kabel zur Verbindung der Hausanschlüsse mit den Kabelverzweigern und dem zentralen Technikstandort verlegt.

„Das Ausbaugebiet ist recht groß, und diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.“ Zudem würden Material-Lieferengpässe immer wieder zu Verzögerungen führen. Laut Zeitplan sollten die Bauarbeiten seit 14. August weitergehen. Wie auf der Internetseite des Zweckverbandes zu lesen ist, verzögern sich die Arbeiten zum Einbringen des Glasfaserkabels in die Leerrohre aufgrund Personalmangels der beauftragten Baufirma.