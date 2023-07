Der Breitband-Glasfasereinbau in Langenschiltach soll im Frühjahr 2024 beginnen. Das sagte Ortsvorsteher Hartmut Breithaupt im Ortschaftsrat. Der Startplatz für das Vorhaben sei beim Spielplatz auf gemeindeeigener Fläche mit dem Errichten des Verteilerkastens in der Größe von sechs mal zwei Metern. Es gebe auch Gestaltungsmöglichkeiten, die allerdings aus eigener Kasse bezahlt werden müssen, so Hartmut Breithaupt.

In der Ortschaftsratsitzung in Langenschiltach kamen zu Beginn die Besucher zu Wort. So fragte Veronika Adalbert, wie weit die Reparatur zur Straßenlaterne beim Bussardweg 8 fortgeschritten sei. Laut Adalbert hat die Lampe falsche Schaltintervalle. Dazu sei noch eine andere Straßenlaterne in naher Umgebung ebenfalls fehlerhaft. Ortsvorsteher Hartmut Breithaupt antwortete, dass der Fehler an die EGT bereits gemeldet wurde.

Auf dem Spielplatz soll ein Häuschen entstehen und Christian Davidsen fragte nach dem Baufortschritt. Es werde daran gearbeitet. „Manfred Aberle macht den Plan“, war vom Ortsvorsteher zu vernehmen. Dem Bauhof dankte Hartmut Breithaupt für die Aufwertung des Ortskerns. Ebenso hatte der Ortsvorsteher ein Lob für die Feuerwehr parat, welche mit ihrem Tag der offenen Tür zahlreichen Gästen und Langenschiltacher Bürgern einen Einblick in ihre Tätigkeit gegeben hatte. „Die Möglichkeit, dass Langenschiltacher Bürger miteinander sprechen konnten“, hob Breihaupt besonders hervor.

Bei einer Begehung auf dem Festplatz wurde festgestellt, dass der Baufortschritt recht zufriedenstellend ist, so der Ortsvorsteher. „Im Frühjahr war es zu nass für die Arbeiten auf dem Patz. Und der auf dem Platz befindliche Aushub vom Brückenbau bei der Firma Messtronik ist abgedeckt und inzwischen beprobt worden“, gab Hartmut Breihaupt bekannt. Verspäten wird sich die für Anfang August geplante Brückenfertigstellung am Übergang Richtung Dorfmitte.

Der bisher unbeleuchtete Gehweg an der Brücke beim Gasthaus „Adler“ werde mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet und mit Bewegungsmeldern. Allerdings gibt es beim Telekom-Kabel an der Brücke keinen sichtbaren Fortschritt, was allmählich auf wenig Verständnis im Ortschaftsrat stößt.