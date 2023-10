Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Breitband-Zweckverbandes, gab im Gemeinderat einen Sachstandbericht zum Ausbau der Breitbandversorgung in St. Georgen. Für einen St. Georgener Ortsteil hatte er dabei gar keine guten Nachrichten im Gepäck.

Dass der Ausbau der Breitbandversorgung in Teilen der Kernstadt aktuell nur schleppend vorangeht, was von mehreren Gemeinderäten bemängelt wurde, stritt Jochen Cabanis in der Sitzung gar nicht ab. „Es läuft nicht alles zufriedenstellend“, sagte er.

Es gebe Probleme mit den ausführenden Unternehmen, berichtete er. Aktuell stockt der Ausbau, beziehungsweise die Anschlussmöglichkeit für potenzielle Kunden in den Bereichen Galetsch, zweiter Bauabschnitt sowie Rupertsberg und Seebauernhöhe. „Dort warten Bewohner teilweise seit Monaten auf die endgültige Fertigstellung ihrer Hausanschlüsse, damit sie endlich einen Tarif buchen und das schnelle Internet nutzen können“, verdeutliche Guido Santalucia (SPD) die Situation.

Zweckverband-Geschäftsführer Jochen Cabanis hat für die Anwohner in Langenschiltach schlechte Nachrichten bezüglich Breitbandausbau. Fürs nächste Jahr gibt es keine Fördermöglichkeiten. Deswegen wird der gesamte Ausbau in auf Eis gelegt. | Bild: Sprich, Roland

Hedwig König (freie Wähler) sagte, dass dem Anbieter und der Stadt ja auch Einnahmen fehlten, wenn die Kunden keinen Vertrag abschließen könnten. Es sei üblich, so Cabanis, dass ein Bauabschnitt erst an den Betreiber übergeben werde, wenn die Maßnahme komplett abgeschlossen ist.

„In der Vergangenheit haben wir es aber so gehandhabt, dass Kunden schon ans Netz konnten, wenn einzelne Abschnitte fertiggestellt wurden.“ Dies sei aktuell wohl so nicht möglich, so Cabanis.

Weiße Flecken auf der Karte Unter weiße Flecken versteht man Bereiche, in denen die Internetversorgung laut Anbieter unter 30 mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit liegt. Als graue Flecken werden Bereich bezeichnet, in denen die Breitbandversorgung mehr als 30, aber weniger als 100 mbit/s im Download beträgt. Wie Jochen Cabanis sagte, sind bislang etwa 900 Haushalte in St. Georgen an das schnelle Internet angeschlossen. Dazu kommen 15 Gewerbe-Großkunden, die die maximale Bandbreite nutzen und dafür Verträge über vierstellige Summen abgeschlossen haben. Demnach kommen 80 Prozent der bisherigen Großkunden im Gebiet des Zweckverbandes aus St. Georgen.

Die wirklich schlechte Nachricht hatte Jochen Cabanis für die Breitbandkunden in Langenschiltach. Denn hier gehen offensichtlich die Fördergelder aus. „Für 2024 war der Ausbau in Oberkirnach und Langenschiltach geplant.“

Daraus wird nichts werden. Nadelöhr ist die Finanzierung durch den Bund. Drei Milliarden Euro, berichtet Cabanis, stelle der Bund 2024 insgesamt zur Verfügung. Förderanträge seien für 4,5 Milliarden eingegangen. Baden-Württemberg hat den Antrag auf eine Milliarde Euro für den Ausbau gestellt, es wurden lediglich 350 Millionen Euro bewilligt. „Das heißt, dass 60 bis 70 Prozent aller Anträge hinten runter fallen“, machte der Geschäftsführer die Situation deutlich.

Während Oberkirnach flächendeckend als so genannter weißer Fleck eingestuft wird, wo die bisherige Internetversorgung unter 30 mbit/s beträgt und der Ausbau somit komplett von Bundesmitteln finanziert wird, gehören in Langenschiltach nur die Außengehöfte zu den förderfähigen weißen Flecken. „Der Ortskern von Langenschiltach wäre ein grauer Fleck und damit derzeit nicht förderfähig. Die Anwohner müssten ihre Hausanschlüsse selbst bezahlen“, so Cabanis.

Der Ortsteil Langenschiltach, hier das Wohngebiet Am Musikhäusle, wird zumindest 2024 keinen Ausbau des Breitbands für schnelles Internet bekommen. Die Fördermittel sehen keine Förderung für „graue Flecken“ vor. | Bild: Sprich, Roland

Langenschiltach muss hoffen

Es würde aus baulicher Sicht allerdings keinen Sinn machen, jetzt nur die abgelegenen Höfe ans Breitbandnetz anzuschließen. Vielmehr wolle man warten, ob eventuell für das Jahr 2025 ein Förderantrag bewilligt würde und die Bauarbeiten Langenschiltach dann in einem Rutsch erfolgen können.

Langenschiltachs Ortsvorsteher Hartmut Breithaupt wollte wissen, ob es eine belastbare Perspektive gäbe. Das konnte Cabanis nicht sagen. „Ich weiß nicht, wann Langenschiltach drankommt.“

Unbefriedigend sind die Aussichten für Ortsvorsteher Hartmut Breithaupt für einen baldigen Breitbandausbau in Langenschiltach. | Bild: Werner Müller

Peter Fichter (SPD) wollte den Kostenrahmen wissen, wenn die Stadt, sollte es bis für das Jahr 2025 keine Aussicht auf Förderung geben, den Breitbandausbau in Langenschiltach in eigener Regie übernehmen würde. Cabanis konnte nur die Kosten für den laufenden Meter nennen, der je nach Aufwand bei zwischen 100 und 150 Euro liegt. Die tatsächlichen Kosten müssen individuell für jeden Anschluss berechnet werden. „Mal ist ein Hausanschluss zwei Meter, mal 50 oder mal hundert Meter von der Straße entfernt.“