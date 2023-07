Ortsvorsteher Franz Günter gab in der Ortschaftsratssitzung bekannt, dass der Glasfaserausbau 2024 beginnen wird. So ist wenigstens der Plan, sagt der Ortsvorsteher weiter. „Es wird zum Glasfaserausbau eine gemeinsame Sitzung mit dem Ortschaftsrat Brigach geben“, da beide Gemeinden raumübergreifend vom Ausbau betroffen sind, so Günter. Zum geplanten Funkmast auf der Hilsbachhöhe gebe es einen nachbarschaftlichen Einspruch. Der Einsprecher fordert einen anderen Standort. Nun haben Spezialisten der Firma eben diesen Standort bei Messungen als am geeignetsten festgestellt. Das weitere Prozedere liege nun beim Landratsamt, so Franz Günter.

Nachdem die bisherige alte Regelung zu Windkraftanlagen 2026 auslaufe, finden derzeit wieder Gespräche statt. Nach der bisherigen Planung sind zwei Anlagen am Schlossberg ausgewiesen worden. Die Grundstücksbesitzer werden in die Gespräche einbezogen. Nach der Information an den Ortsvorsteher sollen beide Anlagen miteinander gebaut werden. Eine Entscheidung zur Planung werde voraussichtlich bis Jahresende getroffen.

Was die Anmeldung der Haushaltsanforderungen betrifft, habe Oberkirnach als kleinste Teilgemeinde von St. Georgen einen geringen Bedarf. So erwähnte Günter den Kesselbergweg, dessen Tragschicht eine Erneuerung braucht. Dazu berichtete Franz Günter, dass er Kontakt zum Bauhofleiter Hanspeter Boxe aufgenommen habe. Nachdem Oberkirnach im vergangenen Jahr auf die Erneuerung verzichtet habe, soll die Tragschicht voraussichtlich im September erneuert werden. „Die neue Tragschicht hält dann wieder einige Jahre“, hofft Günter.

Dem Wald- und Naturkindergarten Oberkirnach wurde aus eigenen Verfügungsmitteln für 750 Euro ein Kletternetz übergeben. „Nun fehlen noch beide Fundamentsockel, die vom Bauhof errichtet werden“, gab Franz Günter bekannt. Für die Rathaus-Südseite wünscht sich der Ortschaftsrat einen neuen Farbanstrich, stehe das Haus doch an prominenter Stelle.