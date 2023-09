Nach etwas mehr als einem Jahr soll schon wieder Schluss sein. Die Betreiberin des „BM Café“, Dilara Alimanoglu, gibt den Betrieb ihres Café-Bistros wieder auf.

Schon zuvor als Mitarbeiterin dabei

Im Juli vergangenen Jahres haben Dilara und Aycan Alimanoglu das Café von Gamze Celik übernommen, wo Dilara bereits zuvor einige Jahre als Mitarbeiterin die Gäste bewirtete. Nach dem Celik ankündigte, dass sie das BM abgeben und einen beruflichen und privaten Neustart in einer anderen Stadt wagen will, hatte ihre Mitarbeiterin Alimanoglu das gutgehende Bistro übernommen.

„Wir haben es probiert. Es ist eine sehr zeitintensive Aufgabe. Aber ich möchte mit meinem Mann noch etwas anderes erleben.“ Dilara Alimanoglu, Inhaberin

Dass sie es jetzt, nach knapp eineinviertel Jahren, ebenfalls wieder aufgeben möchte, begründet die Inhaberin unter anderem mit Zeitgründen. „Wir haben es probiert. Es ist eine sehr zeitintensive Aufgabe. Aber ich möchte mit meinem Mann noch etwas anderes erleben“, sagt sie. Zudem sei es eine ganz andere Verantwortung, Inhaberin eines Lokals, als dort Mitarbeiterin zu sein. Auch sei es zunehmend schwieriger geworden, Arbeitskräfte zu finden.

Keine Eile mit dem Ende

Trotz des Vorhabens, das BM an den Nagel zu hängen, hat es Dilara Alimanoglu nicht eilig. Seit einiger Zeit werden die Räume auf einer Immobilienplattform im Internet angeboten. Den Zuschlag hat noch niemand erhalten. „Ab und zu kommen Anfragen, aber bislang nichts Konkretes“, sagt sie.

Dilara Alimanoglu will zunächst weiter hinter dem Tresen und in der Küche stehen, um ihre Gäste zu bewirten, bis sich ein Interessent oder eine Interessentin findet, der oder die den Gastronomiebetrieb weiterführen wird.

Viel Bewegung in der Gastro-Szene

Die St. Georgener Gastronomieszene ist seit langem in Bewegung. In der Vergangenheit haben mehrere Gastronomiebetriebe den Besitzer oder Pächter gewechselt oder mussten schließen, weil sich kein Nachfolger fand. Seit mehreren Jahren geschlossen ist beispielsweise das Gasthaus am Rupertsberg, zuletzt „Mamma Mia“. Die Roßbergschänke schloss im April, nachdem die neuen Pächter nicht einmal ein ganzes Jahr durchgehalten haben.

Das „BM Café“ wurde 2006 eröffnet. Erster Inhaber war Tayfun Akkaya, der das Bistro an der Ecke Gerwigstraße und Hauptstraße eröffnete. Mit großer Terrasse, die an schönen Tagen und vor allem am Wochenende auch ein beliebter Zwischenstopp für zahlreiche Motorradfahrer ist. 2018 übergab Akkaya die Leitung an Gamze Celik.