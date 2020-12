Der Blutspendedienst und der Ortsverein des Roten Kreuzes riefen zum Jahresende zur Blutspende ins Ökumenische Zentrum auf der Seebauernhöhe auf. Der Termin war ausgebucht.

Nur wer sich im Vorfeld über ein Onlineportal angemeldet hat, kann in Coronazeiten an einer Blutspende teilnehmen. So werden lange Wartezeiten und Menschenansammlungen verhindert. | Bild: Sprich, Roland

Sowohl bei den ehrenamtlichen Helfern des DRK-Ortsvereins als auch bei den Spendewilligen haben sich die veränderten Abläufe aufgrund der Corona-Bestimmungen bereits routiniert eingespielt. Vor Betreten des Raumes Hände desinfizieren und Temperatur messen lassen sowie das Tragen von Mund-Nasenschutzmasken ist bereits obligatorisch. „Neu ist, dass wir die Besucherströme besser lenken müssen, damit sich keine Menschenansammlungen bilden“, erklärte Willi Hils, Ortsverein-Vizevorsitzender. Er koordinierte, dass sich bei dem Raum zur Untersuchung vor der eigentlichen Spende keine zu lange Warteschlange bildete.

Für die Blutspender verkürzte sich die Wartezeit ohnehin auf ein Mindestmaß, da im Vorfeld eine Anmeldung über ein Onlineportal notwendig war. Für die acht Liegen wurden jeweils Termine im Viertelstundentakt vergeben. So kam es zu keiner langen Wartezeit und die Organisatoren wussten präzise, wie viele Blutspender kommen würden. „Wir haben 250 Anmeldungen. Und wir hoffen, dass trotz des Schneefalls alle kommen können“, so Hils am Vormittag. Am Ende des Aderlasses bekamen alle Spender ein Vesper-Paket.