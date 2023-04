In St. Georgen findet am Freitag, 21. April, von 9 bis 16 Uhr die Berufs- und Ausbildungsmesse BAM statt. 32 Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Industrie, Gesundheit und Dienstleistung präsentieren sich Jugendlichen, die in den nächsten ein bis zwei Jahren vor dem Eintritt ins Berufsleben stehen, jungen Erwachsenen, aber auch Arbeitssuchenden und stellen ihre Ausbildungs-, Arbeits- oder Studienplätze vor. Der Eintritt ist frei.

Seit vielen Jahren organisiert die Stadt St. Georgen diese eintägige Messe speziell für die örtlichen Unternehmen, um sie so bei der Suche nach Mitarbeitern bestmöglich zu unterstützen.

Vorrangiges Ziel der BAM ist es, Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben mit lokalen Unternehmen zusammenzubringen. Was einfach formuliert ist, lässt sich auf der Messe ebenso einfach umsetzen. Bei der BAM haben Berufsanfänger die Möglichkeit, sich über die Vielfalt von Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort zu informieren, verschiedene Berufsfelder direkt miteinander zu vergleichen und sich gezielt über Voraussetzungen für den angestrebten Wunschberuf zu informieren.

Zudem können die Jugendlichen direkt mit den Unternehmensvertretern in Kontakt treten, die sich über eine erste Kontaktaufnahme freuen und so ihre potenziellen zukünftigen Fachkräfte kennenlernen. Im besten Falle können die Jugendlichen direkt ihre Bewerbungsunterlagen abgeben oder ein Vorstellungsgespräch vereinbaren. Und wer sich noch nicht ganz sicher ist, ob der gewünschte Beruf auch der richtige ist, kann direkt nach einem Praktikumsplatz fragen.

Um den Besuchern die erste Hürde, sich an einem Stand gezielt beraten zu lassen, leichter zu machen, hat sich die Stadt ein Gewinnspiel einfallen lassen. Wie Viktoria Dillmann vom Stadtmarketing erklärt, „erhalten die Besucher nach einer Beratung einen Stempel auf einer Karte, mit der sie an einer Verlosung teilnehmen und attraktive Preise gewinnen können.“ Als Preise winken eine Eintrittskarte für den Europa Park, in das Badeparadies Schwarzwald sowie eine Bluetoothbox.

Das Angebot auf der Berufs- und Ausbildungsmesse reicht von Ausbildungsberufen im handwerklichen und kaufmännischen Bereich bis zu Angeboten im Gesundheits- und Dienstleistungsbereich. Für jeden Schulabschluss und für jedes Interessengebiet und für alle Fähigkeiten dürfte hier das Richtige dabei sein. Auch weiterführende Schulen und Studienangebote sind vertreten.

Die Handwerksbetriebe werden durch die Handwerkskammer Konstanz vertreten, die über rund 130 Ausbildungsberufe im Handwerk informiert. Ebenso mit einer Vielzahl von Ausbildungsberufen vertreten sind die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Auf der BAM können aber nicht nur angehende Berufsanfänger ihren Wunschberuf finden. Verschiedene Unternehmen präsentieren auch ihre aktuellen Stellenangebote. Der Fachkräftemangel ist inzwischen ein großes Thema. (spr)