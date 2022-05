In St. Georgen findet am Freitag, 13. Mai, von 9 bis 17 Uhr die Berufs- und Ausbildungsmesse BAM statt. Rund 30 Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Industrie, Gesundheit und Dienstleistung präsentieren sich Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Arbeitssuchenden. Und stellen ihre Ausbildungs-, Arbeits- oder Studienplätze vor. Der Eintritt ist frei.

Vorrangiges Ziel der BAM ist es, Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben mit lokalen Unternehmen, die Nachwuchs suchen, zusammenzubringen. Was einfach formuliert ist, lässt sich auf der Messe ebenso einfach umsetzen. Bei der BAM haben Berufsanfänger die Möglichkeit, sich über die Vielfalt von Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort zu informieren, verschiedene Berufsfelder direkt miteinander zu vergleichen und sich gezielt über Voraussetzungen für den angestrebten Wunschberuf zu informieren. Zudem können die Jugendlichen oft direkt mit den Personalchefs in Kontakt treten, die häufig persönlich am Stand sind und sich über eine erste Kontaktaufnahme freuen und so ihre potenziellen zukünftigen Fachkräfte kennenlernen. Im besten Falle können die Jugendlichen direkt ihre Bewerbungsunterlagen abgeben oder ein Vorstellungsgespräch vereinbaren. Und wer sich noch nicht ganz sicher ist, ob der gewünschte Beruf auch der richtige ist, kann direkt nach einem Praktikumsplatz fragen.

Der Besuch auf der BAM kann eine wertvolle Entscheidungshilfe sein bei der bevorstehenden Berufswahl. Die will wohl überlegt sein, schließlich werden hier im besten Fall die Weichen für das künftige Berufsleben gestellt. Wie Bürgermeister Michael Rieger in seinem Grußwort zur Messe erklärt, ist die BAM „zudem ein wichtiges Instrument, um den Industriestandort St. Georgen zu stärken und dem Nachwuchs beste berufliche Chancen einzuräumen und sie darin zu bestärken, in ihrem Wohnort zu bleiben.“

Das Angebot reicht von Ausbildungsberufen im handwerklichen und kaufmännischen Bereich über Angebote im Gesundheits- und Dienstleistungsbereich. Für jeden Schulabschluss und für jedes Interessengebiet und für alle Fähigkeiten dürfte hier das Richtige dabei sein. Auch weiterführende Schulen und Studienangebote sind vertreten.

Die Handwerksbetriebe werden durch die Handwerkskammer Konstanz vertreten, die über rund 130 Ausbildungsberufe im Handwerk informiert. Ebenso mit einer Vielzahl von Ausbildungsberufen vertreten sind die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Agentur für Arbeit informiert über offene Stellen.

Auf der BAM können aber nicht nur angehende Berufsanfänger ihren Wunschberuf finden. Verschiedene Unternehmen präsentieren auch ihre aktuellen Stellenangebote. Der Fachkräftemangel ist bei vielen Unternehmen inzwischen ein großes Thema. Zudem ist die Agentur für Arbeit vertreten. Und bei der Industrie- und Handelskammer können sich Besucher über Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen informieren. (spr)