Wer es noch nicht weiß: die Mitwirkenden beim St. Georgener Bergstadtsommer sind wie eine große Familie. Karsten Dönneweg brachte es bei der Begrüßung zum Jazzkonzert mit Laura Kipp genau auf diesen Punkt, als er sagte: „Hier spielen Freunde und Familie.“ Ab und zu entstehen Kontakte auch mal über mehrere Ecken, doch bisher sind dabei auch immer große Dinge entstanden, zur Freude des Publikums. Seit 2008 gibt es den Bergstadtsommer und mittlerweile genießt die Veranstaltung einen hohen Stellenwert bei den Konzertbesuchern.

Mit der Alten Güterhalle neben dem höchstgelegenen Bahnhof an der Schwarzwaldbahn hat die Eigentümerfamilie Wisser einen besonderen Beitrag geleistet. Karsten Dönneweg dankte der Familie für dieses besondere Ambiente. Die Liebhaber der Bergstadtsommer-Veranstaltungen schätzen den Raum als Abwechslung zu anderen Konzerträumen. Karsten Dönneweg wies in seiner Begrüßung auch auf die weiteren Sponsoren hin.

Glückliches Händchen

So kann auch gesagt werden: Mit der Verpflichtung der Jazzsängerin Laura Kipp und ihren Bandmitgliedern Jens Loh am Bass, William Lecomte am Piano und Eckhard Stromer am Schlagzeug haben die Bergstadtsommer-Programmmacher nicht danebengegriffen. Im Quartett sind alle Musiker samt Sängerin Laura durch anspruchsvolle Schulen der Ausbildung gegangen. Allesamt namhafte Künstler mit weitem, musikalischen Hintergrund.

Was das hochkarätige musikalische Quartett beim Bergstadtsommer ablieferte, war Musik vom Feinsten. Das fast komplette musikalische Jazzspektrum an Rhythmik und Dynamik steppte die Alte Güterhalle. Jede und jeder in der Formation hat seine Stärken ausgespielt, sei es solistisch oder in der Gruppe. Es wurde Harmonie geboten und nichts wurde dem Zufall überlassen. Egal, ob es sich um Jazz, Swing, lyrische Chansons, Folk und Blues handelte, mit jedem Titel spielte sich das Quartett immer tiefer in die Gunst der Zuhörer ein. Oft einsetzender Szenenapplaus hat seine Wirkung bei den Künstlern hinterlassen. So stellte Sängerin Laura gleich nach der Eröffnung fest: „Das St. Georgener Publikum ist musikalisch“, was wiederum seine Wirkung beim Publikum hatte. Als das Publikum zum Mitsingen aufgefordert wurde, war das die erarbeitete Belohnung.

Mit Schlagzeuger Eckhard Stromer saß ein versierter Mann am Drumset, der solistisch zur Hochform aufläuft. Jens Loh, einer der besten Bassisten in Deutschland, zauberte ein Klangvolumen von unbeschreiblicher Fülle. Mit dem französischen Pianisten William Lecomte saß und stand ein Mann am Piano, der mit meist geschlossenen Augen hingebungsvoll sein Instrument spielte, was vom Publikum mit viel Applaus honoriert wurde.