Der Bergstadtsommer 2023 schreibt Musikgeschichte. Die Besucher wissen wohl, dass die Konzerte von einem Mal zum anderen mit künstlerischer Steigerung verbunden sind. Doch zwei Welturaufführungen in der Konzertreihe zu bieten, das ist neu.

Wenn dann Karsten Dönneweg mit einem vielsagenden Lächeln ankündigt: „Heute gibt es ein Konzert der moderneren Musik“, erahnen die Besucher noch lange nicht, was denn auf sie zukommen wird. Dann noch in der Alten Güterhalle, der einzigen noch bestehenden Güterhalle an der Schwarzwaldbahn, geradezu als Kontrast zum musikalischen Angebot. Und es hätte besser nicht kommen können: Hier die moderne, zeitgenössische Musik, dort das alte, freigelegte Backsteingemäuer, das einen besonderen Rahmen bietet.

Komponistin im Interview

Dazu ein erwartungsvolles Publikum, welches sich zwei Stunden Abwechslung aus dem täglichen Leben gönnt, um bei vielleicht etwas gewöhnungsbedürftiger Musik entspannen zu können. Wenn Beifall als Gradmesser gewertet werden kann, dann hat dieser Abend genau das bewirkt, wozu er auch gedacht war: Neue Klänge wie ein musikalisches Menü aufzutischen, dazu auch das Glück zu haben, die Komponistin Susanne Zargar Swiridoff aus Schwäbisch Hall begrüßen zu können. Wobei sich Dirk Altmann, der einige Momente zuvor die Bassklarinette im Ensemble gespielt hatte, als versierter Interviewer herausstellte.

Die Bergstadtsommer-Verantwortlichen haben sich den Luxus gegönnt, eine Komponistin zur Uraufführung einzuladen. Susanne Zargar Swiridoff stellte sich als eine lebenslustige Frau vor und gibt auch preis, dass ihre Stücke mit der Zeit gewachsen seien. Sie habe gute Verbindungen zu Japan geknüpft, lerne gerade auch Japanisch, erfahren die Gäste. Nachgefragt nach den entstandenen Ideen, kommt als Antwort kurz und trocken: „Man hat es im Kopf und bringt es aufs Papier.“ Ihr Hinweis „für jeden im Quintett gibt es mystische Stimmen in der Komposition.“ Es entstehen Begegnungen von unterschiedlichen Charakteren.

Hohe Anforderungen

Es mag sein, dass japanische Musikelemente in europäischen Ohren ein nicht immer verständliches Klangbild erzeugen. Doch die erste Komposition „Etenraku – Suite einer fließenden Welt“ hatte es durchaus in sich. Die Komponistin stellte damit hohe musikalische Anforderungen an das Ensemble. Schnelle Tempiwechsel, gepaart mit energischen Bogenstrichen, dann verträumte Klangpassagen, welche Ruhe ausstrahlen. Das „Cello Solo 2020“ erfuhr wegen der Verhinderung durch die Corona-Pandemie nun in St. Georgen die Uraufführung. Mit dem japanischen Cellisten Gen Yokosaka erlebten die Besucher höchste Spielkunst. Der im Titel nicht erahnbare Klanginhalt der Komposition wurde in der Spielweise des Cellisten regelrecht zelebriert. Die Komposition von Susanne Zargar Swiridoff war an japanische Elemente aus der Natur angelehnt. Die Erwartungshaltung im Publikum war groß, um der „Überlieferung der Blüte – Geheime Lehren“, folgen zu können. Die brillante Spieltechnik Gen Yokosakas setzte einen musikalischen Höhepunkt um den anderen. So wurde langanhaltender Beifall zum künstlerischen Lohn des Interpreten. Der sich anschließenden Arnold-Schönberg-Komposition „Verklärte Nacht“ lag ein von Richard Dehmel verfasstes Gedicht mit derselben Überschrift zugrunde. Dirk Altmann rezitierte das Gedicht, um einen Hinweis zu geben, welchen Inhalt der Komponist musikalisch verarbeitet hatte. Das Gedicht ist vor dem Jahr 1920 entstanden und war der damaligen Zeit entsprechend als zeitkritisch einzustufen. Dem Komponisten Schönberg gelang dabei eine musikalische Übersetzung mit Höhen und Tiefen, oft schrill klingendem Inhalt.

Wenn auch zum Auftakt kaum vernehmbare Töne zu erkennen waren, veränderte sich das musikalische Bild bald mehrfach zu einem Sturm, der aus der Entrüstung über das Gedicht zum Inhalt wurde. Immer wieder fanden sich die Streicher harmonisch zusammen. Wobei die Celli in fast drohende Tiefen der Tonfolgen vorstießen. Lebhaft quirlige Momente kündigten den raschen Schluss des Tonwerkes an. Dann, eine lange Pause der Besinnung, worauf der Beifall des Publikums kein Ende finden wollte.