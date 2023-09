Heute, Samstag, beginnt um 20 Uhr in der Stadthalle die St. Georgener Extra-Jahreszeit, der Bergstadtsommer. Die Organisatoren Karsten und Hanno Dönneweg versprechen unter anderem ein „Feuerwerk der Gefühle“ und verraten, was das Schwarzwälder Musikfestival mit Anspruch so reizvoll macht. Sowohl für sie als Veranstalter, aber auch für das Publikum. Auf die Frage, welche der sieben St. Georgener Bergstadtsommerkonzerte inklusive Kinderaufführung man sich unbedingt anhören müsse, haben die beiden Dönneweg-Brüder eine klare Antwort. „Am besten alle. Wir haben viele Höhepunkte und haben uns wieder viel Mühe gegeben, um ein interessantes und tolles Programm zusammenzustellen“, sagt Hanno Dönneweg Vorsitzender des Bergstadtsommer-Vereins. Besonders stolz sind die Organisatoren, dass mit Gen Yokosaka ein japanischer Superstar beim diesjährigen St. Georgener Bergstadtsommer auftreten wird.

„Er kommt extra aus Japan angereist und spielt dort mit den größten Orchestern“, sagt Hanno Dönneweg über den Ausnahmecellisten. Yokasaka ist ein Ensemblekollege von Hanno, der mit Yokosaka bereits mehrfach auch in Japan auf Tournee war. Der Cellist gastierte bereits zwei Mal in St. Georgen. „Allerdings noch nie beim Bergstadtsommer.“ Dort wird er am Mittwoch, 6. September, den Zuhörern eine „Verklärte Nacht“ bescheren. Als weiteren Höhepunkt kündigt Karsten Dönneweg das Abschlusskonzert mit dem Elgar-Cellokonzert und Dvoraks achter Symphonie an, das am Samstag, 9. September in der Lorenzkirche aufgeführt wird.

Einen musikalischen Kontrast zur klassischen Musik setzt der Bergstadtsommer jedes Jahr in der Güterhalle beim Bahnhof. Wo in den vergangenen vier Jahren hintereinander die Soul Diamonds mit Funk, Jazz und Pop begeisterten, wird in diesem Jahr Sängerin Laura Kipp das Publikum mit auf eine musikalische Reise aus Jazz, Pop und Soul mitnehmen.

„Wir sind in diesem Jahr hochromantisch unterwegs“, beschreibt Festivalleiter Karsten Dönneweg das Konzertprogramm, der kurzfristig einen kleinen Wermutstropfen verkraften muss. Die für das Eröffnungskonzert „Tanz des Schwans“ am heutigen Samstag geplante Darbietung mit Agnes Su muss ausfallen, „da sich die Künstlerin verletzt hat“. Auf eine Tanzdarbietung müssen die Zuschauer dennoch nicht verzichten. „Es wird an diesem Abend getanzt werden“, verspricht er.

Was den Bergstadtsommer sowohl für die Dönnewegs als auch für die zahlreichen Akteure auf der Bühne zu einem besonderen Erlebnis macht ist die Tatsache, „dass hier wieder Menschen zusammenkommen, die sich kennen und die sich nur hier in St. Georgen treffen“, so Karsten Dönneweg. Das Musikfestival zeichne sich zudem dadurch aus, dass ausschließlich Künstler auftreten, die den Organisatoren persönlich bekannt sind und zu denen freundschaftliche Verbindungen, teilweise bereits seit vielen Jahren, bestehen.

„Wir kennen uns teilweise aus dem Schulorchester, aus der Studien- oder aus der Bundeswehrzeit oder eben aus unseren Berufen. Wir sind eine große Musik-Familie“, umschreiben Hanno und Karsten Dönneweg das besondere Flair.

Für das Publikum soll der Bergstadtsommer eine Woche lang ein hochwertiges Kulturangebot sein, bei dem die Zuhörer jeweils für ein paar Stunden dem Alltag entfliehen können. „Musik hören ist Balsam für die Seele. Und wir bieten Balsam für die Seele“, unterstreicht Hanno Dönneweg die Qualität der Darbietungen.

Die beiden Organisatoren verhehlen nicht, dass es durch die Pandemie schwerer wurde, das Publikum wieder für Live-Veranstaltungen zu gewinnen. „Wir hoffen natürlich, dass uns das Publikum treu bleibt und unsere Veranstaltungen besucht. Nur so kann der Bergstadtsommer auch in Zukunft bestehen“, sagt Karsten Dönneweg im Blick nach vorne.