In Sachen digitaler Ausstattung kommen die St. Georgener Schulen nun ein Stückchen voran. Aus dem „Digitalpakt Schule“ des Landes Baden-Württemberg bekommt die Bergstadt Fördermittel in Höhe von 140 000 Euro. Damit werden nun 240 Geräte angeschafft, die sofort nutzbar sind. Die aber auch dazu dienen, an Schüler verliehen zu werden, falls es bei einer Schulschließung erneut nötig werden würde, sie zu Hause zu beschulen.

Welche Geräte das genau sind, entscheiden die Schulen jeweils für sich. Für die Robert-Gerwig-Schule, die Rupertsbergschule, das SBBZ und die Grundschule in Peterzell habe man sich für sogenannte „Convertibles“ entschieden, wie Jörg Westernmann, Geschäftsführender Leiter der St. Georgener Schulen, erklärt. Die genannten Schulen bekommen insgesamt 120 Geräte, die aufgeteilt werden. „Convertibles“ sind Laptops, die sich über einen Klapp-, Dreh-, Schiebe- oder Klickmechanismus auch in Form eines Tablet-Computers nutzen lassen. Für die Schulen des Bildungszentrums stehe die Entscheidung noch aus. Auch Realschule und Gymnasium bekommen 120 Geräte.

Unterschiedliche Anforderungen

Die Geräte kommen auch direkt zum Einsatz, wenn sie gegen Jahresende geliefert werden. „Wir wollen sie projektartig einsetzen“, so Westermann. Man wolle sie also nicht nur für den Notfall bereithalten, falls die Schulen wieder geschlossen werden. Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste der Stadt und für die Schulen verantwortlich, ergänzt: „In den letzten Monaten wurde dafür die pädagogische Basis erarbeitet.“ Denn es macht, das ist nachvollziehbar, einen Unterschied, ob man einen Erstklässler oder beispielsweise die Kursstufe des Gymnasiums damit beschulen muss.

Faire Verteilung der Mittel

Bei der Verteilung des Geldes habe man sich für einen anderen Verteilschlüssel entschieden, als vom Land vorgeschlagen. Denn dieser hatte vorgesehen, nach Schülerzahlen zu verteilen. Dann aber hätte für die Grundschule Peterzell mit 3600 Euro nicht mal für einen Satz für eine ganze Klasse gereicht. Deshalb habe man sich geeinigt, das mindestens das machbar sein muss.

Ein Manko gibt es allerdings

Ein Manko des Digitalpakts, wie Jörg Westermann findet: Für die Wartung der Geräte ist kein Geld eingeplant. Trotzdem werde er für seine Schule einen solchen Vertrag schließen. Dieser Servicepartner werde auch der Ansprechpartner für technische Fragen der Schüler sein. Beispielsweise dann, wenn es Probleme mit der Software gibt.

Zusätzlich zu den neuen Geräten werde im kommenden Jahr die Infrastruktur ausgebaut. Dann werden, so Markus Esterle, die Robert-Gerwig-Schule und die Rupertsbergschule an das Glasfaser-Netz angeschlossen.