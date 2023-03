Der St. Georgener Einzelhandel begrüßt das Frühjahr mit zwei Aktionen. Neben einer langen Einkaufsnacht können Kunden bei einer Rubbellosaktion tolle Preise gewinnen und dabei gleichzeitig die Sanierung des Klosterweihers unterstützen. „Wir sind immer auf der Suche nach Aktionen, um das Einkaufserlebnis in unserer Stadt attraktiv zu machen“, sagt Guido Eichenlaub vom Handels- und Gewerbeverein (HGV).

Unter dem Motto „Drei gewinnt“ gibt es bei der Rubbellosaktion gleich dreifach Gewinner. „Die Kunden, den Klosterweiher und letztlich auch die Einzelhändler“, verrät Eichenlaub, was hinter der Idee steckt. Und so funktioniert sie: Ab sofort sind in verschiedenen Einzelhandelsgeschäften in St. Georgen Rubbellose erhältlich (siehe Infokasten). Hinterm jedem frei zu rubbelnden Feld verbirgt sich ein Preis, der in dem jeweiligen Geschäft eingelöst werden kann. „Jedes Los gewinnt, es gibt keine Nieten“, betont er.

Fast alle machen mit

Die 2000 Preise werden allesamt von den St. Georgener Händlern gestiftet. „Wir freuen uns sehr, dass nahezu alle HGV-Mitglieder mitmachen“, sagt Vizevorsitzende Sabine Günter. Die Preise reichen von Rabatten auf den Einkauf im auf dem Los erscheinenden Geschäft bis hin zu Waren und Produkten. Der Verkaufserlös von 2,50 Euro je Los komme in vollem Umfang für die Sanierung des Klosterweihers zugute. „Wenn alle 2000 Lose verkauft sind, kommt da eine ordentliche Summe von 5000 Euro zusammen“, freut sich Sabine Günter.

Vor einigen Wochen ist die Absaugaktion zur Entschlammung des Klosterweihers angelaufen. Die ersten Tonnen Schlamm wurden bereits aus dem Weiher abgesaugt und werden auf dem Bolzplatz gelagert. Wie Stadtbaumeister Alexander Tröndle in der Sitzung des Gemeinderates sagte, wurden auch bereits Proben des Schlamms genommen. Bislang liegt kein Ergebnis vor, ob beziehungsweise mit welchen Stoffen der Schlamm belastet ist. Derzeit ruht die Aktion aufgrund der Wetterverhältnisse. Neben der Rubbellosaktion, die bis Ende März läuft, findet am Freitag, 31. März die verkaufsoffene Nacht statt.

„Wie gehabt sind die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet, dabei gibt es verschiedene Aktionen“, sagt Guido Eichenlaub. Es gibt Rabatt- und Verkostungsaktionen und Preisnachlässe auf bestimmte Produktgruppen. Oder die Kunden können sich ihren persönlichen Rabatt auch würfeln. Das Deutsche Phonomuseum hat ebenfalls bis 22 Uhr geöffnet.

„Zudem bekommt jeder Kunde einen kleinen Schokoosterhasen geschenkt“, ergänzt Eichenlaub. Wie Sabine Günter sagt, ist das Bewusstsein der Konsumenten, wieder auf regionalen und Vor-Ort-Einkauf zu setzen, seit der Corona-Pandemie gestiegen. „Die Kunden achten verstärkt darauf, den örtlichen Handel zu unterstützen und kaufen das, was es hier zu kaufen gibt, auch hier.“

Hurra-Card startet durch

In dem Zusammenhang weisen die HGV-Vertreter auch auf die Hurra-Card hin, die nach einem verhaltenen Start, der genau in die Pandemiezeit fiel, während der das Einsetzen der Karte nur bedingt möglich war, jetzt gut durchstartet.

Die Hurra-Card ermöglicht es Arbeitgebern, ihren Mitarbeitern monatlich bis zu 50 Euro steuer- und sozialabgabenfrei zukommen zu lassen. Mit der Hurra-Card können die Arbeitnehmer dann vor Ort in teilnehmenden Geschäften einkaufen, essen gehen oder Handwerkerleistungen begleichen. „Mittlerweile haben wir rund 300 Nutzer dieser Karte“, freut sich Guido Eichenlaub. Er hofft auch einen weiteren guten Zuspruch der Hurra-Card.