von SK

Eine 85-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, in der Peterzeller Sanatoriumstraße gegen einen Begrenzungsstein gefahren. Die Frau wollte laut Polizei in einer Grundstückseinfahrt wenden und hatte den Stein übersehen.

Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Wagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.