Am Spittelberg haben jetzt die Sanierungsmaßnahmen der Spittelbergstraße begonnen. Bis in den Herbst hinein müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen. Die Straße wird in mehreren Bauabschnitten saniert.

Jahrelang war die Befahrung des Spittelbergs von der Abzweigung an der Bundesstraße bis zur Einmündung in die Hauptstraße eine Belastung für die Stoßdämpfer jedes Fahrzeugs und die Wirbelsäulen jedes Fahrzeuginsassen. Jetzt wird Abhilfe geschaffen. Zumindest teilweise. Bereits 2019 wurden die Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten zur Sanierung der Spittelbergstraße öffentlich ausgeschrieben. Damals wurden keine Gebote abgegeben. Ebenso wie beim neuerlichen Versuch im vergangenen Jahr. In der Sitzung des Gemeinderates im März konnte die Vergabe erfolgen. Jetzt rückten die Baumaschinen an.

Um die Zufahrt für die Anwohner zu ihren Grundstücken zu gewährleisten, muss die Maßnahme in drei Bauabschnitte unterteilt werden. Der erste, jetzt begonnene Bauabschnitt beginnt auf Höhe Schillerstraße/Im Beifang bis zur Johann-Sebastian-Bach-Straße. Für die Autofahrer bedeutet das, dass sie einige Umwege in Kauf nehmen müssen.

Gleich mehrere Maßnahmen werden im Zuge der Straßensanierung umgesetzt, so unter anderem die Erneuerung einzelner Kanal- und Wasserhausanschlüsse. „Wir verlegen in den Graben auch Wasser, Gas- und Stromleitungen und Leerrohre als Vorbereitung für den Breitbandanschluss“, erklärt Raffaele Antonucci von der Bauunternehmung Hermann aus Furtwangen, die die Maßnahme federführend mit den Stadtwerken Villingen-Schwenningen (SVS), der EGT Energie GmbH sowie dem Zweckverband Breitbandversorgung umsetzt. So muss die neu aufgebrachte Asphaltschicht später nicht erneut aufgebrochen werden.

Der zweite Bauabschnitt wird von der Johann-Sebastian-Bach-Straße bis zur Zufahrt von Feuerwehr, Rotes Kreuz und DLRG gehen (rund 75 Meter). Der dritte, für dieses Jahr vorgesehene Bauabschnitt wird dann von der Zufahrt für die Rettungsorganisationen bis zur Einmündung Luisenstraße erfolgen (rund 50 Meter). Die Unterteilung in die einzelnen Abschnitte ist auch notwendig, damit die Rettungszufahrt jederzeit frei ist. Wie Raffaele Antonucci sagt, werden die Bauarbeiten insgesamt bis Mitte Oktober dauern.

Der untere Bereich des Spittelbergs, von der Abzweigung Bundesstraße bis zur Ecke Schillerstraße/Im Beifang, wird nach einer gesonderten Ausschreibung 2024 realisiert.