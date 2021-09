St. Georgen vor 2 Stunden

Bauprojekt der Firma Wahl schon weit fortgeschritten: Gespräche für Nachnutzung der Gebäude in Unterkirnach laufen

Wahl will im ersten Quartal 2022 umziehen. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Was mit den Gebäuden in Unterkirnach passiert, lässt die Firma derzeit offen.