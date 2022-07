Die Sanierung der B33 zwischen Mönchweiler-Nord und Peterzell geht in die nächste Runde: Nachdem die frisch sanierte Strecke zwischen dem ehemaligen Bahnhof Schoren und der Kreuzung Peterzell am heutigen Freitag für den Verkehr freigegeben wurde, beginnen am Donnerstag, 28. Juli, die Arbeiten an der Schorenkreuzung, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg.

Einspurig und eine Ampel

Weil der Verkehr auf der B33 an der Baustelle einspurig per Ampelregelung geführt werden muss, empfiehlt das Regierungspräsidium weiterhin, den Bereich großräumig zu umfahren. Mit größeren Verkehrsbehinderungen sei zu rechnen.

Alle Zufahrten sind dicht

Die Zu- und Abfahrt auf die B33 sei weder von Königsfeld (L177) noch von der Groppertalstraße (K5715) möglich.

Sechs Wochen Bauzeit

Für die Sanierung der Schorenkreuzung seien etwa sechs Wochen Bauzeit vorgesehen. Anschließend werde in einem letzten Abschnitt der Kreuzungsbereich Peterzell erneuert werden. Wie die Straßenbauer des Regierungspräsidium in der Außenstelle Donaueschingen weiter mitteilen, liege man mit dem Baufortschritt genau im Zeitplan.