In diesem Jahr kommt für den St. Georgener Förster Thomas Leser alles zusammen. „Schlimmer kann man es sich nicht mehr vorstellen“, sagt der Mann, der seit 20 Jahren für den Stadt- und Privatwald in der Bergstadt zuständig ist. Erst der Sturm, dazu die Corona-Krise und dann ein Käferproblem. Denn das erwartet er im Anschluss, wenn das Sturmholz in den Wäldern aufgearbeitet ist.

Menge eines Jahres erreicht

Seinen Jahresplan konnte der Förster schon längst beiseite legen. „Wir werden nichts mehr einschlagen“, sagt er. Denn dafür habe bereits der Sturm gesorgt. „Wir werden Ende April rund 10 000 Festmeter Holz aufgearbeitet haben“, sagt er. Das ist die Menge, die er in seinem Revier normalerweise in einem ganzen Jahr einschlagen würde. Entsprechend stehe er unter Strom. Habe kaum Zeit, arbeite an sechs Tagen die Woche. Und die Situation rüttelt auch an Selbstverständnis seinen Berufsstandes. „Was ich ihnen heute sage, kann schon morgen falsch sein“, sagt er. Für einen Mann, der normalerweise die Kontrolle über das Geschehen im Forst in der Hand hält, ein ungutes Gefühl. Schließlich, so sagt Leser, wollen unter anderem die Besitzer von Privatwald zuverlässige Aussagen von ihm bekommen. Und genau das sei derzeit nicht möglich. „Ich kann nur reagieren, agieren ist im Wald derzeit nicht möglich“, so der 58-Jährige.

St. Georgen Weiterhin Lebensgefahr im Bergstadt-Wald: Hier sehen Sie in Drohnen-Videos die Schäden, die Sturm Sabine angerichtet hat Das könnte Sie auch interessieren

Schwierige Marktlage

Dass Thomas Leser schon jetzt, gegen Ende April, so viel Holz zu vermarkten hat, wie sonst in einem ganzen Jahr, hat auch wirtschaftliche Konsequenzen. „Diese Menge, die wir jetzt verkaufen wollen, trifft auf einen schwachen Markt.“ Zunächst, weil es ein großes Angebot gibt. Aber auch, weil die Corona-Krise die gesamte Wirtschaft unter Druck setzt, damit auch die Holzwirtschaft. „Das muss man in Kauf nehmen und retten, was zu retten ist“, so Leser. Einen guten Preis für das Werk seiner Arbeit und die seiner Kollegen kann man unter derzeitigen Marktbedingungen nicht erzielen.

Der Holzverkauf trifft durch Corona auf einen schwierigen Markt, was die Probleme verschärft. | Bild: Ganter, Patrick

Nach wie vor eine Gefahr

Auch Wochen nach den großen Sturmereignissen warnt der Forst-Fachmann. Vom Wald gehe noch immer eine Gefahr aus. „Schon leichter Wind kann dafür sorgen, dass ein Baum fällt“, so der Förster. Er rate den Menschen deshalb bis Ende noch davon ab, in den Wald zu gehen. Leser ergänzt: „Bis das Holz aufgearbeitet ist, ist die Gefahr im Wald sehr hoch.“ Trotzdem stelle er fest, dass in den letzten Tagen, in Verbindung mit dem guten Wetter, wieder sehr viel Betrieb in den Wäldern herrschte. „Es ist eigentlich ein Wunder, dass da nicht mehr passiert“, sagt er.

St. Georgen So hat ein St. Georgener Feuerwehrmann den Sturm Sabine erlebt Das könnte Sie auch interessieren

Für Thomas Leser nicht der einzige Grund zur Sorge. „Auch Absperrungen werden teilweise ignoriert“, erzählt er. Das sei besonders dann gefährlich, wenn gerade in diesem Gebiet Bäume gefällt werden. Und es sei obendrein dem Waldarbeiter gegenüber unverantwortlich. „Denn dieser muss sicherstellen, dass sich in dem Gebiet, in dem gearbeitet wird, keine Leute befinden.“ Thomas Leser glaubt, dass die Menschen unter anderem vor Absperrungen in der früheren Zeit mehr Respekt hatten.

Oft in der Diskussion und nicht gerne gesehen: Eine Fahrspur im Wald. | Bild: Ganter, Patrick

Der Förster glaubt, dass das damit zusammenhängt, dass sich das Freizeitverhalten geändert hat. „Es muss immer alles verfügbar sein“, sagt er. In diesem Zusammenhang werbe er auch immer wieder um Verständnis dafür, dass die Bewirtschaftung des Waldes nur mit schwerem Gerät möglich ist. Das gehe nicht ohne Beeinträchtigungen. „Die Schäden minimal zu halten, ist immer das Ziel“, sagt er. „Aber das Anspruchsdenken, dass Wege immer in besten Zustand sind, das geht nicht“, so Leser.