St. Georgen vor 2 Stunden Ausbau nun doch in einem Zug Gewerbehallestraße wird saniert. Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer machen es möglich. Gesamtkosten 600.000 Euro.

Die Gewerbehallestraße wird nun doch in einem Rutsch saniert. Statt die Sanierung in drei Abschnitte zu teilen, werden die beiden fehlenden Bauabschnitte zusammengefasst und direkt an die laufende Baumaßnahme angehängt. Bild: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland