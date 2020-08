Einen Ort aus der Perspektive eines Künstler wahrzunehmen ist per se eine spannende Sache. Der Künstler Veit Stratmann hat St. Georgen durch die Kunstbrille begutachtet und analysiert. Sein Resümee präsentiert er bei einer Ausstellung, die am Samstag, 22. August, in den Räumen des Kunstvereins Global Forest in der Friedrichstraße eröffnet wird.

Werkserie wird erweitert

Veit Stratmann ist derzeit Kurzzeitresident bei Global Forest. Hier erweitert der in Paris lebende Künstler eine Werkserie, die sich mit geografischen Orten (Städten, Stadtteilen, energiepolitisch genutzten Örtlichkeiten, Brachen), die durch das Zusammenwirken geschichtlicher, wirtschaftlicher, sozialer und geologischer Bedingungen aus dem politischen und sozialen Raum gefallen sind.

Addis Abeba, Glasgow, ein Atommülllager – und St. Georgen

Bislang sind so Ansichten zu Städten wie L‘Aquila in Italien, Addis Abeba, Glasgow sowie einem Atommülllager in Frankreich entstanden.

Nachwirkungen des Niedergangs

In St. Georgen wird sich Veit Stratmann mit den Nachwirkungen des Niederganges der Stadt als Industriestandort befassen. Dazu haben sich der Künstler und Oliver Wolf, Vorsitzender des Vereins Global Forest, ausgiebig mit Otto Rapp, Siegbert Hils und Jürgen Weisser unterhalten. „Alle drei sind exzellente Kenner der St. Georgener Industriegeschichte“, fasst Stratmann zusammen. Die Zeitzeugen gaben, so Wolf, „einen lebendigen Eindruck dessen, wie Dual und die Uhrenindustrie, wie es Otto Rapp ausdrückte, „D‘Hecke nab sind.“

Politik Weniger Jobs, kaum Geschäfte, für immer geschlossene Gasthäuser: Ist das Landleben ein Auslaufmodell? Das könnte Sie auch interessieren

Wiederaufrappeln der Stadt hochinteressant

Was den Künstler an St. Georgen faszinierte, ist die Tatsache, wie sich die Stadt wieder aufgerappelt hat, neue Unternehmen entstanden sind und sich St. Georgen heute immer noch als moderner Industriestandort präsentieren kann. Und dass öffentlicher und privater Raum beispielsweise in der Stadtmitte ineinander verschmelzen.

Werk ist noch nicht ganz fertig

Inwiefern Veit Stratmann seine Erkenntnisse aus den ausführlichen Gesprächen künstlerisch verarbeiten und präsentieren wird, kann er nicht sagen. Komplett fertig wird seine Arbeit bei der Präsentation am Samstag nicht sein. Zu umfangreich sind die Eindrücke, die es gilt, aufzuarbeiten. „Aber es wird ein Künstlergespräch geben, in der Veit über seine Eindrücke berichten wird“, verrät Oliver Wolf.

Die Ausstellungseröffnung findet am Samstag, 22. August, von 15 bis 19 Uhr in den Räumen von Global Forest, Friedrichstraße 5a statt. Die Ausstellung ist dann noch bis 6. September zu sehen.