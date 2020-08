St. Georgen vor 5 Stunden

Aus Berlin in die Bergstadt: Die Arbeitslosigkeit brachte Roland Richter nach St. Georgen – heute gilt der Leiter der Kläranlage als systemrelevant

17 Jahre ist es bereits her, als Roland Richter Berlin verließ, um in St. Georgen eine neue Arbeitsstelle beim Klärwerk anzutreten. Mit dem SÜDKURIER sprach er über seinen Weg in den Schwarzwald, Vorurteile gegenüber seiner Arbeit, kuriosen Dingen, die ihm im Arbeitsalltag begegnen und die Folgen der Corona-Krise.