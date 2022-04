Sirenen können nur warnen, wenn es sie auch gibt. Und genau dafür soll es, wenn es nach St. Georgens Bürgermeister Michael Rieger geht, bald ein kreisweites Konzept geben.

Das Sirenennetz im Schwarzwald-Baar-Kreis war nach Ende des Kalten Krieges nach und nach zurück gebaut worden, sodass heute kaum noch Sirenen funktionsfähig sind. Der Bund hatte sie betrieben, danach ging die Verantwortung zu den Kommunen über.

Warntag legt Probleme offen

Handlungsbedarf bestehe, so Rieger, weil die Warnung der Bevölkerung derzeit nicht gut laufe. „Der Warntag hat es ja gezeigt. Das war einfach nicht gut, trotz all der Digitalisierung“, so Rieger. Der erste bundesweite Warntag hatte am 10. September 2020 stattgefunden. Die Bilanz war ernüchternd, nicht nur im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Doch genau hier soll es möglicherweise bald einen entsprechenden Vorstoß geben. In Bürgermeister-Runde, so Rieger, sei das Thema schon angesprochen worden. Auch bei den Verantwortlichen des Landkreises stoße man auf offene Ohren.

Förderprogramm viel zu kurz

Das jüngste Förderprogramm für Kommunen, die wieder Sirenen installieren wollten, sei viel zu kurz geöffnet gewesen. „Sechs Wochen“, sagt Rieger. Doch in dieser Zeit lasse sich kaum ein eine Idee entwickeln, die auch langfristig trägt. Trotzdem hatte er nach Bekanntwerden direkt Kontakt zum Kreis aufgenommen, um das Thema anzustoßen.

„Wir brauchen ein Programm für mehrere Jahre“, so Rieger, der leichteren und längerfristigen Zugang zu Fördermitteln fordert. „Und dann kann man auch ein sauberes Konzept entwickeln“, sagt er.

Zu sehr auf die leichte Schulter genommen

Zustimmung erfährt Bürgermeister Michael Rieger dabei von Oliver Freidschlader (SPD), Kreisrat und St. Georgener Gemeinderat. Man habe das Thema Sirenen im Kreis ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, so der SPD-Mann. Ein entsprechendes Konzept sei kreisweit notwendig. „Weil es ja in der Regel auch um kreisweite Ereignisse geht“, so Freischlader.