von SK

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer hat sich am Sonntag, gegen 14 Uhr, auf der Schramberger Straße, Höhe der Einmündung der Straße „Waldparkweg“, ereignet.

Ein 47-jähriger Harley-Davidson-Fahrer fuhr stadtauswärts auf der Schramberger Straße. Beim Beschleunigen rutschte er auf einem durch Rollsplitt verschmutzten Straßenbereich weg und kam zu Fall, wobei er sich verletzte.

Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. An seiner Harley entstand Sachschaden in Höhe von rund 3 000 Euro