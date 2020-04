von Rolf Hohl

Sie werden wohl auf unbestimmte Zeit das Bild des Alltags prägen, denn ab heute sind Schutzmasken in gewissen Bereichen des öffentlichen Lebens Pflicht. Weil diese aber schon jetzt Mangelware sind, hat die Stadtverwaltung zum Nähen von eigenen Masken aufgerufen, um Mitmenschen durch das Abdecken von Mund und Nase besser vor Infektionen zu schützen.

Wirkstatt als Sammelpunkt

In St. Georgen ist das Bürgerzentrum Wirkstatt die zentrale Anlaufstelle dafür. „In den vergangenen Tagen ist bei uns schon einiges an Stoffen und Material eingegangen, das nun abgeholt und zu Masken vernäht werden kann“, beschreibt Integrationsmanager Sven Sebening von der Wirkstatt die aktuelle Lage. Dort könnten dann auch die selbstgenähten Masken abgeholt werden, sobald diese abgegeben wurden.

Viele Freiwillige, wie hier Ute Scholz vom Theater im Deutschen Haus, haben bereits zu Hause mit den Nähen von Alltagsmasken begonnen. | Bild: Ute Scholz

Vereine nähen und verteilen freiwillig

Bislang sind es vor allem die St. Georgener Vereine, die bereits in den vergangenen Wochen damit begonnen haben, Masken zu nähen und diese an Bürger und Pflegeeinrichtungen weiterzugeben. Dazu gehören etwa der Handels- und Gewerbeverein, das Theater im Deutschen Haus, die DLRG-Ortsgruppe oder der Turnverein, und auch viele Privatpersonen, die sich an die Nähmaschinen gesetzt haben. Auch die Bürgerstiftung St. Georgen hat mit einer Spende von 500 Euro dazu beigetragen, dass Materialien für die Herstellung der Masken beschafft werden kann.

Maskenbedarf wird ansteigen

Mit der heute in Kraft tretenden Regelung der baden-württembergischen Landesregierung, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften nun zwingend solche Behelfsmasken zu tragen sind, dürfte nämlich der Bedarf noch einmal kräftig ansteigen, wie Kathrin Frenz von der Stadtverwaltung betont. Wichtig sei hierbei auch die Unterscheidung von selbstgenähten Alltagsmasken und jenen, die für den medizinischen Bereich vorgesehen seien. Da besonders letztere aktuell Mangelware seien, sollten diese unbedingt dem Fachpersonal von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen vorbehalten sein, so Frenz.

Entsprechend weniger streng sind denn auch die Kriterien, die von der Landesregierung an diese Alltagsmasken gestellt werden. So können diese aus Stoff oder Papier angefertigt sein, notfalls kann aber auch ein Schal dazu verwendet werden, um eine Tröpfcheninfektion beim Husten oder Sprechen weitgehend zu vermeiden. Beim Einzelhandel hat man sich im Laufe der vergangenen Woche ebenfalls bereits auf die neue Situation vorbereitet. „Wir werden am Eingang kontrollieren, ob die Leute einen solchen Mundschutz haben und wenn jemand keinen haben sollte, gibt es bei uns noch die Möglichkeit, am Infostand einen zu kaufen“, erklärt etwa Edeka-Marktleiter Ulrich Haas.

Mit ähnlichen Konzepten werden sich fortan auch die anderen Läden in St. Georgen anfreunden müssen, denn ein Ende der Pandemie und der damit verbundenen Schutzmaßnahmen ist nicht in Sicht.