Es könnten die ersten größeren Veranstaltungen werden, die in St. Georgen wieder stattfinden dürfen. Der Bergstadtsommer, das beliebste Musikfestival, ist von 5. September bis 12. September geplant. Kurze Zeit nach dem 31. August. Denn bis dahin, so sieht es die Corona-Verordnung des Landes aktuell vor, sind Großveranstaltungen untersagt.

Das Musikfestifval könnte aber trotzdem mit einem Auftaktkonzert in der Stadthalle beginnen. „Unsere Planungen laufen regulär“, sagt Festivalleiter Karsten Dönneweg. Er warte nun die Entwicklung ab und hoffe, dass Konzerte bis in den September wieder möglich sein werden. Davon abhängig sei auch, in welcher Größe die Konzerte dann stattfinden könnten. Der nächste Schritt in den Planungen wäre gewesen, die Musiker zu engagieren und Sponsoren auf ihre Förderung anzusprechen. Es sei wichtig, dass die Förderer der Reihe auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bereit sind, das Kulturereignis zu unterstützen. Doch Dönneweg wolle mit diesem Schritt warten und in der derzeitigen Situation keine Sponsoren ansprechen. Zu Gute kommt dem Festivalleiter, dass den Bergstadtsommer keine hohen Fixkosten drücken.

Das genaue Programm ist vor dem Hintergrund dieser diversen Unsicherheiten auch noch nicht veröffentlicht worden. „Darüber lässt sich noch nichts sagen, weil wir vermutlich die Besetzungen und Besetzungsgrößen an die dann gültigen Vorgaben anpassen müssen.“ Dabei, so sagt Dönneweg, komme ihm zugute, dass er mit den Musikern in der Regel persönlich bekannt ist. Das erleichtere die Planung ein wenig, denn normalerweise buche man die Musiker weit im voraus. Oft mit strengen Klauseln, die den Bergstadtsommer nun weniger drücken. Karsten Dönneweg könne jedoch auf viel gegenseitiges Vertrauen bauen. „Man ist sich einig, dass alle versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.“ Gerade vor diesem Hintergrund ist die Koordination der Termine umso wichtiger. Unter anderem, weil die Konzerte des Bergstadtsommers auch andernorts, etwa in Backnang, ebenfalls zur Aufführung kommen.

Ein wenig Normalität symbolisiert hingegen die Homepage des Festivals. Dort sind die Konzerte aufgeführt, es gibt eine Ankündigung für den Ticketverkauf, der in der Regel im Juli startet, aber in diesem Jahr wohl verschoben wird. „Das Ticketing ist noch nicht angemeldet“, sagt Dönneweg. Neben dem Eröffnungskonzert soll es wieder ein Kirchenkonzert in der Nikolauskirche in Buchenberg, Moderne Musik in der Fabrik Obergfell, ein Kinderkonzert im Theater im Deutschen Haus, ein Auftritt in Furtwangen, Pop im Forum am Bahnhof und das Abschlusskonzert in der Stadthalle geben. Vielleicht, es wäre zu wünschen, wird die scheinbare Normalität auf der Festival-Homepage im September ja wirklich zur Realität.