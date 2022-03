Vor allem für Kinder ist der Verkehr am Rupertsberg gefährlich, findet ein Anwohner. Geschwindigkeitskontrollen und Parkverbot müssten her. Ein Vorfall in einer Nachbarstraße ist für ihn ein Alarmsignal.

Andreas Wagner lebt in der Neue-Heimat-Straße am Rupertsberg in St. Georgen. Er stört sich an der Verkehrssituation. Daran, wie geparkt wird. Daran, wie schnell in der schmalen und unübersichtlichen Straße gefahren wird.Sicherheitsfaktor Gehweg