Die Abteilung Peterzell-Stockburg feiert am 9. und 10. September wieder ein Feuerwehrfest in der Mehrzweckhalle in Peterzell. Für gute Atmosphäre werden am Samstagabend die Cover-Band upside down sowie ein DJ sorgen. Neben den regulären Speisen, die zur Verfügung stehen, werde es am Sonntag, musikalisch begleitet von den Saustallmusikanten, einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen geben. Die Kinder seien bestens versorgt. Die Jugendfeuerwehr werde Spiele und Hüpfburg betreuen. Auf dem Bild sind Marcel Lukic (von links), Ortsvorsteher Klaus Lauble und Abteilungskommandant Markus Weißer beim Aufbau zu sehen. Der Ortsvorsteher war zu Besuch und hat kurzerhand selbst den Schraubendreher in die Hand genommen.

Bild: Dennis Schulze/Feuerwehr