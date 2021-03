von Renate Bökenkamp

Die Klosterlinde auf dem Schulhof der Robert-Gerwig-Schule ist für St. Georgen ein Naturdenkmal und Mittelpunkt auch bei Stadtfesten. Sie wurde vor etwa 250 bis 300 Jahren gepflanzt. Dass die Linde schon seit längerem schwächelt, ist der Verwaltung und dem Gemeinderat nicht entgangen und so denkt man vor 25 Jahren an eine Sanierung des Baumes.

Würdigen Tod sterben lassen

Davon rät laut SÜDKURIER vom 23. März 1996 der Forst-Diplom-Ingenieur Andreas Bauer aber ab. Man solle die Klosterlinde einen würdigen Tod sterben lassen und sie fällen. Der Baumpfleger hat schon in Königsfeld den Baumbestand gepflegt und Pflegemaßnahmen im Pfarrgarten in Villingen durchgeführt. Für den Heimat- und Geschichtsverein, der ihn um eine Einschätzung gebeten hat, ist er eine kompetente Persönlichkeit.

Anfang vom Ende durch Schulhofpflasterung

Für Baumexperte Bauer ist beim Vor-Ort-Termin die Klosterlinde kein Baum mehr. Schon in den 70er-Jahren habe sein Sterben eingesetzt. Damals wurde der Schulhof gepflastert. Ein Metallgitter zum Schutz vor Müllablagerungen habe dem Holz zugesetzt, der Stamm klinge beim Klopfen hohl, die Rinde lasse sich mühelos abbrechen, die Krone spiegele das Wurzelgeflecht wider und die wenigen Blätter könnten den Baum nicht mehr am Leben erhalten, so die traurige Diagnose. Obendrein gibt es eine Warnung: Ein heftiger Sturm könne ihn sehr schnell umstürzen. Und das verursache entsprechende Schäden.

Eine Sanierung für viel Geld sieht der Fachmann dann auch skeptisch. Bauer empfiehlt, „den verstümmelten Torso“ zu fällen und danach eine frische, neue Linde zu pflanzen. 10 000 Mark für eine Sanierung sei rausgeworfenes Geld

Laut SÜDKURIER wurde das Thema in der Folge heftig diskutiert, die Mehrheit der St. Georgener wollte den Baum erhalten. Er stand noch über zehn Jahre – bis zur Feier der 500-jährigen Wiederkehr der Verleihung des Marktrechts an St. Georgen. Am 17. September 2007 pflanzte Bürgermeister Wolfgang Schergel dann aber eine neue Klosterlinde.

