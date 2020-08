Alte Geräte treffen auf digitale Medien. So lässt sich in aller Kürze zusammenfassen, was Studierende der Hochschule Furtwangen nun im Deutschen Phonomuseum präsentiert haben. Sie zeigten die Abwandlung eines Grammophons, das digital auf verschiedene Weise in Szene gesetzt wurde.

Die Studierenden Manuel Birker, Niklas Bleicher, Ben Brüggeman, Sina Schwambach, Leon Schweikert und Dominik Seyfried haben im Rahmen eines Projektstudiums das Deutsche Phonomuseum als Forschungsort ausgewählt und nun über ihre Erfahrungen berichtet. In den vergangenen zwei Semestern haben sie unter dem Titel „The Phono Experience“, zu deutsch am ehesten übersetzt mit „Das Phono-Erlebnis“, den Blick auf analoge Techniken durch digitale Medien gewagt und lassen zudem mithilfe einer selbstgebauten Apparatur ein altes Grammophon in neuem Licht erscheinen. Ebenso wie den Kreisverkehr am Bärenplatz. Eines der Ziele war auch, so erklärt Sina Schwambach, Aufmerksamkeit für das Phonomuseum zu generieren. Begleitet wurden die Studierenden bei dem Projekt von ihrem Dozenten Oliver Wolf.

St. Georgen Aus Paris nach St. Georgen: Was einen Künstler an der Bergstadt fasziniert Das könnte Sie auch interessieren

Diese zwei Aspekte, das Grammophon und der Bärenplatz, stehen im Konzept für zwei Projekte, die in einem Ausstellungsstück vereint sind. Die Studierenden nennen die Projekte „Storytime“ und „Soundabout“. „Storytime“ erzählt die fiktive Geschichte des Markenlogos „His masters Voice“ nach freier Interpretation. Dabei dreht sich ein Beamer um das Ausstellungsstück, der einen selbstgedrehten Film zeigt, der durch ein Schattenspiel entstanden ist.

„Soundabout“, ein Wortspiel zwischen dem englischen Wörtern „sound“ (Klang) und „roundabout“ (Kreisverkehr), soll den Kreisverkehr am Bärenplatz ins Museum holen. Durch eine Kamera, die den Verkehr beobachtet, werden die Autos, die durch den Kreisverkehr fahren, in Töne umgewandelt. Gleichzeitig werden sie auf dem Plattenteller schemenhaft dargestellt. Täglich entstehe eine neue Komposition.

Das Ausstellungsstück, das beide Projekt vereint, soll zeitnah im Phonomuseum ausgestellt werden. Die Details gilt es noch zu klären.