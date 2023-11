Es tut sich was beim Neubau des Aldi-Marktes an der Alten Landstraße. Nachdem in den vergangenen Monaten äußerlich kaum Baufortschritte wahrnehmbar gewesen sind, wächst der Neubau plötzlich rasant in die Höhe.

Eigentlich sollte der Discountmarkt an seinem neuen Standort bereits in diesem Sommer öffnen. Verzögerungen auf dem Bausektor, bedingt durch die Corona-Pandemie und den Beginn des Kriegs in der Ukraine, haben den Baustart und somit den geplanten Eröffnungstermin mehrfach verzögert. Das teilte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion im vergangenen Herbst mit. Ein beinahe zeitgleich gestartetes Neubauprojekt in Königsfeld konnte nach nur zehn Monaten Bauzeit bereits im Dezember vergangenen Jahres eröffnen. Allerdings wurde dort keine Tiefgarage gebaut.

Jetzt scheint das Projekt in St. Georgen aber Fahrt aufzunehmen. „Die Rohbauarbeiten sind reibungslos verlaufen und der Zeitplan kann nach jetzigem Stand eingehalten werden“, teilt Sarah Gaspers von der Unternehmensgruppe Aldi Süd mit. Zu sehen ist die Bauentwicklung seit einigen Tagen deutlich. Betonwände ragen in die Höhe. Zuvor wurde die Tiefgarage gebaut.

Entstehen wird auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses, das im Februar 2022 abgerissen wurde, ein rund 1400 Quadratmeter großer Einkaufsmarkt in modernem Design. Damit zieht Aldi gleich mit den Mitbewerbern Lidl und Rewe, die bereits seit einigen Jahren moderne Märkte in der Industriestraße erstellt beziehungsweise ihr Einkaufskonzept und Design modernisiert haben.

Wenn der neue Aldi-Markt voraussichtlich im zweiten Quartal, also zwischen April und Juni 2024, bezogen werden soll, wird der bisherige Standort in der Industriestraße geschlossen. Von Aldi Süd war auf Nachfrage nicht zu erfahren, ob es für das Gebäude Interessenten für eine Nachnutzung gibt oder was mit dem dann leer stehenden Gebäude passiert.

In den vergangenen Jahren wurden die von den Discountmärkten Aldi und Lidl erbauten Gebäude jeweils anderweitig genutzt. Im ehemaligen Lidl-Gebäude gegenüber dem Ford-Autohaus ist heute der Non-Food-Discounter Action-Markt eingerichtet. Im ehemaligen Aldi-Markt in der Industriestraße, der direkt neben dem derzeit aktuellen steht, ist die ZG Raiffeisen eingezogen.

Wie Bürgermeister Michael Rieger auf unsere Nachfrage erläutert, gebe es seitens der Stadt noch keine Interessenten an einer Nachnutzung des bald leeren Aldi-Gebäudes. Klar sei jedoch, „dass kein Anbieter von Gütern mit Innenstadtrelevanz dort einziehen darf“.